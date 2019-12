Mielipide

Syyriassa al-Holin leirillä olevat lapset eivät saa olla poliittisia pelinappuloita

Pelastakaa Lapset -järjestö

Suomi

Olemme

On myös

perustettiin Lontoossa sata vuotta sitten auttamaan sodassa kärsineitä saksalaisia lapsia. Vihollisen lasten auttaminen ei silloin kaikkia miellyttänyt. Samalla tavalla Isis-perheiden lasten auttaminen on nyt saanut osakseen paljon kiukkua.Kaikki lapset ovat kuitenkin ennen kaikkea lapsia. Ja juuri lapset ovat sotien ja konfliktien suurimpia kärsijöitä, niin myös Syyriassa. Meidän on autettava sotien jaloissa olevia lapsia, mutta aivan erityinen velvollisuus meillä on huolehtia Koillis-Syyriassa olevista suomalaisista ja heihin rinnastuvista lapsista.on ratifioinut YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen ja se velvoittaa valtiota huolehtimaan lasten turvallisuudesta ja suojelusta.Al-Holin leirillä olevat lapset ovat hengenvaarassa, heillä ei ole mahdollisuutta riittävään terveydenhuoltoon, ravintoon, turvaan tai koulutukseen. Lapset ovat kokeneet kovia ja ovat traumatisoituneita. He tarvitsevat apua toipuakseen. Siihen heillä on oikeus.erittäin turhautuneina seuranneet kahden hallituksen ja viranomaisten jahkailua asian kanssa. Siksi on ollut helpottavaa huomata, että oikeuskanslerin Syyriassa olevien lasten kotiuttamista puoltava näkemys on otettu vakavasti. Toivomme vakavasti, etteivät lapset huku asian ympärillä vellovaan poliittiseen kohuun.Kaikista leirillä olevista suomalaislapsista on myös median tietojen mukaan tehty lastensuojeluilmoitus. Lastensuojelun toimenpiteet on siis heidän osaltaan pantava toimeen. Sekä lastensuojelulain että Lapsen oikeuksien sopimuksen velvoittavien pykälien perusteella lapset voidaan saada Suomeen ja turvaan.Lasten osalta lastensuojelulain mahdollistamat kiireellisen sijoituksen päätökset ovat lopultakin yksinkertaisia. Kun lakia noudatetaan, mitään poliittisia linjauksia ja päätöksiä ei tarvita.Logistisesti lasten kotiuttaminen on haastava mutta ei mahdoton tehtävä. Useita lapsia on palautettu Syyriasta eri maihin viime kuukausien aikana.Kaikki tapaukset on arvioitava yksilökohtaisesti, mutta lapsen edun ensisijaisuus tulee todennäköisesti merkitsemään myös äitien kotiuttamista. Tätä ei pidä asettaa toimimisen esteeksi. Mahdolliset rikokset voidaan tutkia ja tuomita Suomessa – todennäköisesti jopa paremmin kuin Syyriassa. Suomella on kokemusta kansainvälisistä sotarikostapauksista.selvää, että leirille jätettynä näitä lapsia uhkaa radikalisoituminen ja rekrytointi aseellisiin ryhmiin. Mahdolliset turvallisuusriskit eivät katoa hylkäämällä ihmisiä leireille Syyriaan. Siksi yhä useammat asiantuntijat ovat päätyneet suosittamaan Syyriassa olevien ulkomaalaisten kotiuttamista myös turvallisuusnäkökulmasta.Ennen kaikkea Syyriassa olevat suomalaiset lapset eivät ole vastuussa vanhempiensa teoista, eikä meillä ole oikeutta rangaista niistä lapsia.