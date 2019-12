Mielipide

Kalareissu pääkaupunkiseudulla tuottaa yhä useammin pettymyksen

Lähden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

Vantaankoskelle kalastamaan. Menen luvanmyyntipisteeseen ja ostan kalastusluvan, joka maksaa viisi euroa. Kalastan kaksi tuntia, mutta en saa kalan kalaa. Onko tuttua?Pääkaupunkiseudulla Vantaankoski, Storträsk ja Vanhankaupunginkoski ovat suosittuja kalastuspaikkoja, mutta niissä kaloja on ylikalastettu. Jos kalaa ei saa, maksan kalliista luvastani turhaan.Ymmärrän, että kalastusluvilla rahoitetaan kalaistutuksia, jotka parantavat kalakantoja. Esimerkiksi moniin paikkoihin on istutettu kirjolohta, jotta kalastajat kalastaisivat sitä eivätkä uhanalaista taimenta.Kalastuslupien hintoja pitäisi laskea ja asettaa saaliille rajoituksia. Kalastaja saisi ottaa esimerkiksi vain kaksi kalaa ruoaksi, loput tulisi päästää takaisin veteen vahingoittumattomina.Olen käynyt usein Vantaankoskella ja Vanhankaupunginkoskella kalastamassa, mutta aina kalaa ei ole tullut. Monissa paikoissa istutetut kalat kalastetaan nopeasti, ja seuraavaan istutukseen saattaa kulua aikaa.Ehkä parempi vaihtoehto olisi istua autossa kolme tuntia ja mennä mökille kalastamaan viikonlopuksi. Lupa ei maksa niin paljon ja todennäköisyys saada kalaa on jopa suurempi.Kalastus on erittäin hauskaa. Mikään ei voita sitä tunnetta, kun kala ottaa uistimeen.Jos kalastuslupien hintoja laskettaisiin, monet varmasti innostuisivat kalastuksesta.Ehdotan, että aikuisille kalastuslupa maksaisi viisi euroa ja lapsille, nuorille ja vanhuksille kolme euroa. Kalakantoja voidaan parantaa vastuullisella kalastuksella.