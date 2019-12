Mielipide

Mitä pitäisi tehdä hengenvaarassa oleville suomalaisille pikku­lapsille? Pitäisikö heidät pelastaa vai ei? Kysymys on absurdi. Tietysti heidät pitää pelastaa.Juuri nyt Syyriassa elää hengen­vaarallisissa oloissa noin 30 suomalaista lasta, alle 12-vuotiaita. Heitä on kahdella leirillä, joihin on koottu Isisin kalifaatissa asuneita ihmisiä.Lapsiasia­valtuutettu Elina Pekkarinen on tehnyt selväksi, että lapset ovat hengen­vaarassa ja viran­omaisten olisi kaikin keinoin tuettava heidän saamistaan pois leireiltä. Meitä sitovat laki ja kansainvä­liset sopimukset. Silti aika vain kuluu.sanottu, että asiassa odotetaan poliittista päätöstä. Miksi ihmeessä? Ei lasten pelastaminen ole poliittinen asia. Ei voi olla niin, että hallituksen kokoonpanosta riippuu, kenen lapset pelastetaan.Lastensuojeluviranomaiset tekevät jatkuvasti kiireellisiä päätöksiä, joilla haetaan lapset turvaan vaarallisista oloista. Ei silloin kysytä poliitikoilta mielipidettä. Kaikki haluavat lapsen parasta.Nyt kiistellään siitä, onko ulkoministeriön virkamiestä kohdeltu tämän asian yhteydessä väärin. Asiaa selvitetään, ja se on oikein. Mutta hei, kyseessä on aikuinen mies, jolla on virka tallella ja varaa hankkia paksu palttoo talveksi.Lasten asia on tärkein ja kiireellisin.takia jokaisen on katsottava peiliin. Miten me voimme elää sen tosiasian kanssa, että he ovat siellä yhä, talven tullessa?Eduskuntatalon portaille ei ole kertynyt koululaisten mielenosoituksia. Somessa ei vilise kampanjoita lasten puolesta. Vapaaehtoiset sankarit tai pelastajat puuttuvat. Tässä asiassa odotetaan viranomaisten ja poliitikkojen ratkaisuja.Jupistaan, että mitäs veivät lapsensa sinne. Ei lapsia pidä rangaista vanhempien virheistä. Jos äiti on päättänyt vetää viinaa tai isä vetää turpaan, lasta on suojeltava seurauksilta. Vasta sitten mietitään, kuinka äitien ja isien kanssa toimitaan.Sosiaali- ja terveysministeriötä ei ole julkisuudessa näkynyt. Ulkoministerin lisäksi esillä on ollut sisäministeri, koska Isisin kalifaatissa asuneita pidetään turvallisuusuhkana Suomelle. Entä vauvat?Lasten jättäminen leireille ei uhkaa ainakaan pienennä. Leirit ovat sosiaalinen aikapommi täynnä traumoista kärsiviä, katkeria ihmisiä. Jos lapset jätetään hätään, heistä kasvaa 30 Suomelle katkeraa aikuista, joiden läheisetkin ovat pettyneitä tähän maahan.Lapset on haettava turvaan heti.