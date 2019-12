Mielipide

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen: Ilmastonmuutos vaatii EU:lta nopeita toimia

Jokainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Euroopan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ajamme

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdeksän

meistä haluaisi tulevienkin sukupolvien voivan jatkaa elämää maa­pallolla ihmis­arvoisesti ja turvallisesti. Ihmis­kunta on kuitenkin olemassa­oloamme uhkaavan perustavan­laatuisen uhan edessä. Tämä alkaa valjeta ihmisille kaikkialla maailmassa.Euroopassa, Amerikassa ja Australiassa metsäpalot syttyvät ja leviävät ennennäkemättömän tiuhaan. Afrikassa ja Aasiassa aavikoituminen kiihtyy. Sekä Euroopassa että Tyynenmeren saarilla merenpinnan nousu uhkaa rantakaupunkeja. Tällaisia ilmiöitä on esiintynyt ihmiskunnan historiassa aiemminkin, mutta ei koskaan näin tiheästi.Tutkijoiden mukaan voimme vielä puuttua kehitykseen, mutta aikaa ei ole paljon. Uusi Euroopan komissio ei halua hukata enää hetkeäkään. Teemme heti toimikautemme aluksi esityksen etenemissuunnitelmasta, jolla syntyy Euroopan vih­reän kehityksen ohjelma.Tavoitteena on luoda vuoteen 2050 mennessä Euroopasta maailman ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa, hidastaa maapallon lämpenemistä ja lieventää lämpenemisen vaikutuksia. Työtä riittää seuraavallekin sukupolvelle, mutta muutos on käynnistettävä nyt.vihreän kehityksen ohjelma, Green Deal, on EU:n uusi kasvustrategia. Se auttaa leikkaamaan päästöjä mutta myös luomaan työpaikkoja ja parantamaan elämänlaatuamme.Ohjelma sitoo yhteen kaikki EU-politiikan osa-alueet liikenteestä verotukseen, elintarvikkeista maa­taloustuotantoon ja teollisuudesta infrastruktuurihankkeisiin. Vihreän kehityksen ohjelmassa investoidaan puhtaaseen energiaan ja laajennetaan päästökauppaa, mutta annetaan myös uutta puhtia kiertotaloudelle ja suojellaan Euroopan luonnon monimuotoisuutta.Vihreän kehityksen ohjelma on välttämättömyys ilmaston kannalta, mutta se tulee luomaan myös talouden kannalta uusia mahdollisuuksia. Lukuisat eurooppalaisyritykset muokkaavat jo toimintaansa ilmastoystävällisemmäksi. Ne pienentävät hiilijalanjälkeään ja kehittävät puhtaampaa teknologiaa.Yritykset kyllä ymmärtävät, että planeettamme asettaa toiminnallemme rajat. Kaikenkokoisissa yrityksissä tiedostetaan, että yhteisestä kodistamme huolehtiminen kuuluu meille kaikille. Yritykset ovat myös hyvin tietoisia siitä, että jos ne nyt kykenevät kehittämään huomispäivän kestäviä ratkaisuja, ne saavat tulevaisuudessa etulyöntiaseman.On tärkeää, että saatavilla on uudistumisen edellyttämää rahoitusta. Luomamme Kestävä Eurooppa -investointiohjelman on tarkoitus sysätä 2020-luvulla liikkeelle yhteensä tuhannen miljardin euron investoinnit. Tässä teemme hyvin tiivistä yhteistyötä Euroopan investointipankin kanssa.Maaliskuussa julkaisemme esityksen kaikkien aikojen ensimmäiseksi eurooppalaiseksi ilmastolaiksi. Se tekee muutoksesta kestävän: sijoittajat, innovaattorit ja yrittäjät tarvitsevat selkeitä ja vakaita sääntöjä voidakseen suunnitella pitkän aikavälin investointejaan.välttämätöntä muutosta tuotanto-, kulutus-, työskentely- ja elintapoihimme. Samalla meidän on kuitenkin suojattava ja tuettava niitä, joille muutos aiheuttaa kaikista suurimman haasteen.Ehdottamme erityistä oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa, jonka tarkoitus on Euroopan investointipankin vipuvaikutuksen ja yksityisen rahoituksen tukemana saada ­aikaan sadan miljardin euron investoinnit tulevien seitsemän vuoden kuluessa. Haluamme näin varmistaa avun niille ihmisille ja alueille, jotka joutuvat ottamaan kaikkein suurimman loikan.Ilmastotoimia peräänkuulutetaan kaikkialla Euroopassa. Monilla tahoilla tehdään jo arjen valintoja ­asian hyväksi: työmatkat tehdään polkupyörillä tai julkisilla liikennevälineillä, vanhemmat laittavat lapsilleen kestovaippoja, yritykset välttävät kertakäyttömuoveja ja tuovat markkinoille kestävämpiä vaihtoehtoja. Ilmastoliike kasvaa jatkuvasti Euroopassa ja koko maailmassa.eurooppalaista kymmenestä kannattaa päättäväisiä ilmastotoimia. Eurooppalaiset haluavat, että EU tarttuu tehtävään omalla alueellaan mutta johtaa kehitystä myös maailmanlaajuisesti.Euroopan vihreän kehityksen ohjelma vastaa eurooppalaisten pyyntöön kestävämmästä tulevaisuudesta. Se on kaikkien yhteinen ohjelma, jossa jokainen meistä voi olla osa muutosta.