Mielipide

Tove Janssonille Helsinkiin oma muistomerkki

Leif Jakobsson

Helsingin

Vaikka

On toivottavaa,

nosti kirjoituksessaan (HS Mielipide 6.12.) ansiokkaasti esiin kysymyksiä Helsingin julkisesta taiteesta ja erityisesti Kaisa­niemen puistossa sijaitsevasta Viktor Janssonin teoksesta Convolvulus (1931).Veistoksen mallina on ollut kuvanveistäjän tytär, kirjailija ja taiteilija Tove Jansson. Vaikka kuvanveistäjän tytär on ollut veistoksen mallina, Convolvulus ei ole alun perin tehty mallinsa muistomerkiksi.julkisissa veistoksissa naiset koristavat mieskirjailijoiden muistomerkkejä (esimerkiksi Lönnrotin, Topeliuksen ja Runebergin veistoksissa), mutta muistomerkkien joukossa on vain muutama naiskirjailijaa kunnioittava julkinen taideteos. Laila Pullisen veistämä Itämeren tytär, Maila Talvion muistomerkki (1971) Meilahdessa ja Tokoinrannassa sijaitseva Aimo Tukiaisen veistämä Soihtu – ­Miina Sillanpään muistomerkki – lienevät tunnetuimmat.Kaupunginmuseon kokoelmiin kuuluvat muistolaatat kaupungin eri puolilla kunnioittavat myös joitakin harvoja naiskirjailijoita.kuvanveistäjän tytär on ollut veistoksen mallina, Convolvulus on vertauskuvallinen teos ja viittaa peltokiertoon. Tässä suhteessa Convolvulus ei ole kirjailijamuistomerkki, ja sen sijoittaminen Esplanadille kirjailijoiden muistomerkkien joukkoon ei olisi tarkoituksenmukaista.Kuten Leif Jakobsson totesi, Convolvulus on helmi Helsingin julkisten veistosten joukossa. Ehdotus siirtää Convolvulus Kaisaniemestä johonkin toiseen paikkaan on harkinnan arvoinen, sillä julkisten taideteosten siirtäminen on joskus tarpeellista, kun kaupunkiympäristö muuttuu. Teoksille etsitään uusia sijoituspaikkoja yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa.Kaisaniemen puisto on Helsingin vanhin alun perin julkiseen käyttöön perustettu kaupunkipuisto vuodelta 1812. Kaupunki on valmistellut puiston kohentamisesta suunnitelmaa, jota kaupunkilaiset ovat saaneet kommentoida.Tove Janssonin nimikkopuisto Katajanokalla on Helsingin vanhimpia puistoja, ja sen puistosuunnitelma on osittain suojeltu. Puisto nimettiin Tove Janssonin puistoksi vuonna 2014, kun Janssonin syntymästä oli kulunut sata vuotta. Puistoon on vaikea sijoittaa uutta muistomerkkiä, mutta Viktor Janssonin Convolvulus sopisi sinne hyvin pienimuotoisena pronssiveistoksena muistuttamaan Janssonin perheenjäsenten poikkeuksellisesta luovuudesta sekä ajasta, jonka perhe vietti Katajanokan Luotsikadulla. Tästä Tove Jansson on kirjoittanut kirjassaan Kuvanveistäjän tytär.että Tove Janssonin voisi saada oman muistomerkkinsä Helsinkiin uutena hankkeena. Helsingin kaupunki on linjannut, ettei se tilaa henkilömuistomerkkejä, vaan muistomerkkihankkeet syntyvät yksityisten tahojen ja yhteisöjen toimesta.Kaupunkiin olisi korkea aika saada Tove Janssonin muistomerkki kunnioittamaan kansainvälisesti tunnettua suomalaista kirjailijaa ja kuvataiteilijaa. Toivottavasti tällaiselle hankkeelle löytyy aloitteellisuutta.