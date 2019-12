Mielipide

Raitiolinja Mellunmäestä lentokentälle ei ole järkevä

Vantaalle

ei ole järkevää rakentaa raitiovaunulinjaa Mellunmäestä Tikkurilan kautta Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Tikkurilasta pääsee jo junalla lentokentälle ja Aviapolikseen. Jos raitiolinja rakennettaisiin, se vähentäisi jo tehdyn Kehäradan kannattavuutta.Matkustan työmatkat kehä­radalla. I- ja P-junissa on työmatkaruuhkan aikaan hyvin vähän matkustajia Vantaankosken ja Tikkurilan välillä, kumpaankin suuntaan. Kun Tikkurilasta pääsee lentokentälle huomattavasti nopeammin junalla kuin rai­tiovaunulla, matkustaisivatko ihmiset silloin lentokentälle­ ­ratikalla? Raitiolinjan kustannukset kasvaisivat todennäköisesti suunnittelun ja rakentamisen aikana kymmeniä prosentteja.Perusteluina raitiolinjan rakentamiselle on esitetty sitä, ­että Hakunilan arvostus kasvaisi. Vaikka Kehärata rakennettiin, Kivistöön ei olla saamassa kauppakeskusta. Myyrmäessä vanhojen asuntojen hinnat ovat laskeneet, joten Hakunilankaan arvostus ei kasvaisi raitiolinjan ansiosta.Monelta osin suunnitellun ratikkareitin varrella ei ole niin ­tiheää asutusta, että raide­yhteyttä olisi perusteltua rakentaa. Mikäli ratikkareitti rakennettaisiin, se todennäköisesti huonontaisi suoria bussiyhteyksiä, joten monen vantaalaisen matkustaminen hankaloituisi.Uusia ratayhteyksiä rakennettaessa usein ajatellaan, että bussiliikennettä saadaan vähennettyä. Kuitenkin esimerkiksi Helsingin keskustasta kulkee edelleen Lauttasaareen bussilinja 21, vaikka metroyhteys on rakennettu. Eli verorahoilla joudutaan tukemaan sekä bussi- että metroliikennettä.Ratikkalinjan suunnittelu pitäisi lopettaa, eikä sen suunnitteluun pitäisi panna enempää rahaa.