Mikä yhdistää Marinia ja Kulmunia ja pitää uuden puna­mullan kasassa?

suku­polven puna­multa. Näin on keskustan puheen­johtaja, valtio­varain­ministeri Katri Kulmuni kutsunut Sanna Marinin (sd) tuoretta hallitusta.Paljon on nyt kiinni Marinin ja Kulmunin suhteesta. Pystyvätkö he yhteistyöhön, joka pitää hallituksen kasassa? Mikä on uuden punamullan liima?Maassa riittää niitäkin, jotka toivovat viiden naisen hallituksen epäonnistuvan. Kristillisdemokraattien puoluesihteeri keksi etukäteen pilkkanimen: Spice Girls.pari­valjakko oli keskustan Johannes Virolainen ja Sdp:n Kalevi Sorsa. Molemmat olivat eläneet sodan läpi ja rakensivat yhdessä hyvinvointivaltiota. ”Niin kauan kuin Virolainen oli keskustapuolueen puheenjohtajana, uudistukset oli helppo toteuttaa ja yhteistyö sujui”, Sorsa muisteli Kalevan haastattelussa vuonna 2002.Kulmuni ja Marin ovat toistelleet, että heitä yhdistää hallitusohjelma. Se ei kuitenkaan riittänyt yhdistämään Kulmunia ja Antti Rinnettä. Tarvitaan jotain enemmän.Kuinka pitkälle riittää se, että Marin ja Kulmuni ovat kolmikymppisiä naisia? Mitkä ovat niitä millenniaalien avainkokemuksia, joiden ansiosta heidän on ehkä helppo ymmärtää toisiaan? Eikä nyt puhuta Spaissareista. Suomi on moniarvoistunut ja kansainvälistynyt, mutta myös terrorismin, Venäjän ja ilmastonmuutoksen uhat ovat kasvaneet. Miten he suhtautuvat niihin?vertaa ministerien vastauksia Ylen vaalikoneessa, eroja löytyy suhtautumisessa lihansyönnin ja autoilun rajoittamiseen. Marin kannattaa rajoituksia, Kulmuni ei. Marin suhtautuu myönteisesti eutanasiaan ja alaikäisten sukupuolen korjaamiseen, Kulmuni ei. Kulmunin mielestä maahanmuuttajien määrän kasvu on lisännyt turvattomuutta Suomessa, Marinin mielestä ei. Kulmuni on myös suhtautunut kielteisesti siihen, että Suomi hakisi Isis-naisia Syyriasta.Yhtäläisyyksiäkin löytyy. Kumpikin puolustaa julkisia palveluja ja tasaisi perhevapaita. Kumpikin pysyisi eurossa, eikä kumpikaan innostu Natosta.Erot Kulmunin ja Marinin välillä vaikuttavat kuitenkin pieniltä verrattuna Sorsaan ja Virolaiseen, joita jakoi suhtautuminen Neuvostoliittoon. Erot ovat myös pieniä, kun niitä vertaa perussuomalaisten Jussi Halla-ahoon.Jos jouduttaisiin uusiin vaaleihin, sekä demareille että keskustalle kävisi gallupien mukaan huonosti. Uuden punamullan sitkein liima taitaa olla sukupuolen tai sukupolven sijaan sittenkin yhteinen vastustaja.