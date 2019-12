Mielipide

Postin kriisi voi vaikuttaa omistajaohjaukseen

Valtionyhtiöt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Selvä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valco

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka

Historian

ovat usein osoittautuneet poliitikoille vaarallisiksi. Postista alkaneet tapahtumat johtivat myös Antti Rinteen (sd) eroon pääministerin paikalta.Valtionyhtiöihin liittyvät kriisit ovat olleet valtion omistajapolitiikan kannalta tärkeitä käännepisteitä. Postissakin valtion rooliin on jo pitkään liittynyt monia ratkaisemattomia kysymyksiä, joista päällimmäiseksi on noussut ­yhtiön henkilöstöpolitiikka. Vielä tär­keämpi asia on valtionyhtiön suunta kokonaisuudessaan.historiallinen esimerkki kriisin tuomasta käännepisteestä oli Valcon epäonnistuminen 1970-luvun jälkipuolella. Suomen valtion, japanilaisen Hitachin ja elektroniikkayhtiö Saloran yhdessä omistaman yrityksen tavoitteena oli valmistaa televisioiden kuvaputkia kotimaiseen laitetuotantoon ja vientiin. Käynnistysongelmista kärsineellä pie­nehköllä tehtaalla ei kuitenkaan ollut todellista mahdollisuutta menestyä maailmanmarkkinoilla.Lopulta tuotannon ­lopettamiseen johtaneet Valcon ­ongelmat saivat mediassa tuolloin paljon huomiota. Ihmeteltiin, miksi poliitikot lähtivät ajamaan hanketta ja miksi tappiolliseksi tiedetyn yhtiön annettiin jatkaa toimintaansa monta vuotta.Epäonnistumisella oli kauas­kantoisia seurauksia. Valcon Imatran-tehtaalta irtisanottiin noin 500 työntekijää, ja valtion suoriksi tappioiksi laskettiin noin 450 miljoonaa markkaa. Valcossa ryvettyi joukko eturivin poliitikkoja, ennen kaikkea Kalevi Sorsa (sd). On spekuloitu, missä määrin skandaali vaikeutti esimerkiksi Sorsan pyrkimyksiä päästä Suomen presidentiksi.vaikutti myös suoraan val­tion omistajapolitiikkaan.Euroopassa tapahtui samoihin ­aikoihin laajamittainen käänne valtiojohtoisesta teollisuuspolitiikasta yksityiseen yritystoimintaan. Suomessa Valco oli epäonnistunut jokseenkin täydellisesti, ja yhtiöön liitettiin myös korruptioepäilyjä. Tämä oli ­omiaan muokkaamaan yleistä mielipidettä.Valco johti valtion liiketoiminnan periaatteiden uudelleenarviointiin. Aiemmin oli pidetty mahdollisena, että valtionyhtiö voi tuottaa tappiota, jos yhtiön toiminta katsotaan yhteiskunnan kokonaisedun mukaiseksi. Lokakuussa 1983 valtioneuvosto teki kuitenkin periaatepäätöksen, jonka mukaan valtion liiketoiminnan on oltava kannattavaa.Näistä näennäisen selkeistä uusista linjauksista huolimatta skandaaleilta ei säästytty.Teleyhtiö Sonera oli kohun keskipisteessä peräti kahdesti. Yhtiön pörssilistausta vuonna 1998 seuranneen, toimitusjohtaja Pekka Vennamon perheen sisäisiä osakekauppoja koskeneen kriisin seurauksena Vennamo erotettiin ja liikenneministeri Matti Aura (kok) erosi.Vaikka pian tämän jälkeen laadittiin menettelyohjeet valtionyhtiöiden omistus- ja toimialajärjestelyjä varten, jo vuonna 2001 Sonera oli konkurssin partaalla hankittuaan arvottomiksi osoittautuneet umts-toimiluvat Saksasta ja Italiasta. Toimitusjohtaja Kaj-Erik Relander joutui eroamaan.Jälleen selvitettiin, ketkä korkeat poliitikot ylipäätään tiesivät yhtiön todellisesta tilanteesta ja keiden olisi kuulunut puuttua asiaan.valtionyhtiön malli on viime vuosikymmenenä kehittynyt, perusongelma on yhä, että valtion­yhtiöt tasapainottelevat ristiriitaisten päämääriensä kanssa. Etenkin Postin kaltaisilta yhtiöiltä odotetaan yhteiskunnalle tärkeitä palveluja, mutta samalla yhtiöiden halutaan toimivan markkinaehtoisesti ja tuottavan voittoa.Toimivassa kilpailussa valtionyhtiöt eivät voi vaikuttaa muuhun kuin omaan toimintaansa. Siksi ne haluavat painaa kustannukset alas. Toisaalta niiden on otettava huomioon omistajan asettamat poliittisesti hyväksytyt tavoitteet ja ohjeet. Varsinkin silloin, kun toiminta ei ole kannattavaa, valtionyhtiöihin liittyvät poliittiset päätökset ovat vaikeita, mutta yhtiöiden kannalta ne ovat ratkaisevan tärkeitä.perusteella voidaan olettaa, että myös Postin kriisi vaikuttaa valtion omistajaohjaukseen.Aiemmin kriisejä seuranneet omistajapolitiikan linjaukset ovat koskeneet yleisesti valtion liiketoimintaa. Nyt kriisin alkupiste eli Posti on täysin valtion omistama yhtiö.Posti on monella tapaa hankala tapaus, mutta se tarvitsee valtio-omistajalta mahdollisimman selvästi osoitetun suunnan toiminnalleen.