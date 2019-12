Mielipide

al-Holin leirillä olevat lapset ja Isis-vaimot ovat osoittaneet suomalaisesta politiikasta vakavan ongelman. Kyvyttömyys tehdä ratkaisuja sekä epäilyksiä herättävä viestintä ja jatkuvat vuodot ovat ajaneet maan hallituksen kriisiin – myönsipä se sitä tai ei.Ottaen huomioon sen, että kysymys itsessään on hyvin pieni, vaikkakin kenties periaatteellisesti tärkeä, hallinnon venkoilu on melkoisen pöyristyttävää. Asiantuntijoiden, virkamiesten, sopimusten tai lain taakse piiloutuminen ei tule kyseeseen. Mikään dokumentti ei ole kirjoitettu tällaista tilannetta ajatellen, joten hallinnon on kyettävä tekemään selkeä poliittinen päätös uudessa tilanteessa ja kannettava siitä vastuu. Äänestäjät kertovat kyllä rehellisen mielipiteensä päätöksestä myöhemmin.Suomen puoluekenttä on muuttunut rajusti, ja ideologisesti koherenttien hallitusten muodostaminen näyttää päivä päivältä mahdottomammalta. Mikäli Suomi ei halua rämpiä hallituskriisistä toiseen, sen on kyettävä etsimään uusia tapoja ratkoa syviä jakolinjoja muodostavia ongelmia.Jos hallitus ei kykene muodostamaan yhteistä kantaa, poliittisista instituutioista jää käytettäväksi vielä eduskunta ja presidentti. Olisiko al-Holin kysymys ratkaistu vahvemman presidentti-instituution aikana ilman puoluepoliittista hirmumyrskyä? Presidentin tai eduskunnan selkeä päätös vierittäisi ongelman pois hallituksen pöydältä. Hallitus voisi tämän jälkeen jatkaa muiden kysymysten parissa työskentelyä.Vaikka punavihreä hallituspohja on itselleni kovin vieras, tällainen jatkuva suossa tarpominen yksittäisten kysymysten vuoksi on vielä huonompi vaihtoehto. Joka tapauksessa tämä syystalvi on syönyt uskon poliitikkoihin ja osin jopa virkamiehiin.