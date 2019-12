Mielipide

Vallilanlaakson kulttuurimaisema on muuttunut rakennustyömaaksi

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

Vallilaan Mäkelänkadun varteen on nousemassa Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian Urhea-kampus. Alueen asukkaat toivottavat Urhean tervetulleeksi naapurustoon.Urhean asemakaavaan oltiin tyytyväisiä. Asemakaavan selostuksesta ei kuitenkaan käynyt ilmi, miten kohtuuttomia haittoja asemakaavan toteuttaminen aiheuttaisi viereiseen asemakaavoitettuun puistoon.Vallilanlaakson puiston kulttuurimaisemaa reunustavat Paavalinkirkko, Kumpulan kartano, Kätilöopisto ja laakson jyrkkien seinämien yhtenäiset metsiköt. Kaupunkimme historia on siellä läsnä. Tätä hienoa kokonaisuutta on osattu arvostaa ja suojella kaavoituksessa ja rakentamisessa aina näihin päiviin saakka.Nyt maisemaa on peruuttamattomasti muutettu laakson eteläosassa. Urhea-hankkeen rakennustyömaalta ajetaan peruskalliosta räjäytettyä kivilouhetta alas puistoon täytemaaksi. Metsäiseen rinteeseen on hakattu leveitä väyliä, ja tarkoituksena on rakentaa kansirakenteen alle maanalainen hulevesijärjestelmä. Syvälle puistoon vedetään viemäreitä. Puita on kaadettu runsaasti. Raskaat työkoneet ovat kolhineet puita, kun niiden suojaus on laiminlyöty. Millään entisöinnillä puistoa ei kyetä enää palauttamaan.Epäilemättä kaupunki on toiminut lakien mukaisesti myöntäessään poikkeamisen Urhean asemakaavasta. Erikoista on, että alueen kaavoittajat perustelevat puiston tärvelemistä toisella, Vallilan raitiotien asemakaavalla, joka ei ole edes saanut lainvoimaa. Hallinto-oikeus ei ole vielä antanut ratkaisuaan kaavasta tehdyistä valituksista.Kun Kumpula-seura valitti hallinto-oikeuteen Vallilanlaakson raitiotien asemakaavasta, se pyysi koko puiston alueelle toimenpidekieltoa käsittelyn ajaksi. Oli pelättävissä, että kaupunki päätöksillään tai toimillaan aiheuttaisi puiston kulttuurihistoriallista arvoa, virkistyskäyttöä ja luontoa vahingoittavia muutoksia. Juuri näin on käynyt, kun kieltoa ei asetettu.Perustuslain 20. pykälä oikeuttaa kansalaiset saamaan tietoa ja vaikuttamaan elinympäristönsä muutoksiin. Maankäyttö- ja rakennuslaissa on paha valuvika, kun avoimuus ja vuorovaikutus eivät ulotu asemakaavojen toteuttamiseen. Protestoimme sitä, ettei kaupunki ole noudattanut Vallilanlaaksossa omia oppejaan tiedotuksesta ja asukkaiden kuuntelemisesta.