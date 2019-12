Mielipide

Hiv-testiin hakeutuva voi säikähtää liian intiimejä kysymyksiä

viimeisellä viikolla vietettiin eurooppalaista hiv- ja hepatiittitestausviikkoa. Suomessa todetaan vuosittain vajaat 200 uutta hiv-tartuntaa, joista suurin osa vasta monta vuotta tartunnan jälkeen. Syitä myöhäiseen havaitsemiseen on varmasti monia, mutta myös hoitohenkilökunnan asenteet vaikuttavat asiaan.Olen seksuaalisesti aktiivinen mies ja käyn hiv-testeissä säännöllisesti – vähintään puolen vuoden välein. Testeihin pääseminen vaatii ensin soittoa omaan terveyskeskukseen, työterveyteen tai vaikkapa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöön (YTHS). Omien ja ystävieni kokemuksien perusteella testeihin pääsy ei aina ole kovin helppoa. Moni meistä kerääkin ensin pitkään rohkeutta soittaakseen asiasta terveydenhoitoon, koska aihe on ymmärrettävästi kiusallinen.Soittajien arkuus huomioiden hoitohenkilökunnan reaktiot hiv-testipyyntöihin sekä muihin sukupuolitautitesteihin hieman kummastuttavat. Henkilökunta saattaa kysyä yksityiskohtaisia kysymyksiä seksipartnereista, eri asennoista ja kondomin käytöstä. Ymmärrän, että nämä saattavat olla oleellisia kysymyksiä, mutta ne saattavat myös säikäyttää soittajan.Kerran minulle sanottiin suoraan, että jollen ole harrastanut suojaamatonta seksiä miehen kanssa, minulla ei ole vaaraa hiv-tartunnasta.Tämä ei tietenkään pidä paikkaansa – hiv voi tarttua keneltä tahansa. Vaikka olen tottunut pitämään pääni, tällä kertaa annoin kuitenkin periksi ja menin paikkakunnan SPR-keskuksen anonyymiin hiv-testiin. Joku muu saattaisi jättää menemättä testiin kokonaan ja pahimmillaan levittäisi tartuntaa eteenpäin.Toivoisinkin, että niin julkisessa kuin yksityisessäkin terveydenhuollossa henkilökuntaa koulutettaisiin siitä, miten sukupuolitautitesteihin hakeutuvat ihmiset kohdataan ja miten heille puhutaan. Kenenkään hiv-testiin hakeutumista ei pitäisi kyseenalaistaa, sillä soittaja voi kainostella puhumista yksityiskohtaisesti omista seksiakteistaan. Etenkin pienellä paikkakunnilla tämä on vaikeaa.Testeihin hakeutuville voisi myös tarjota kurkun ja peräaukon tippuri- ja klamydiatestejä ilman kysymyksiä seksiasennoista, koska kynnys näiden testien pyytämiseen on usein korkea ja taudit erittäin yleisiä.