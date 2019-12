Mielipide

Joulu tulee, luottamus menee

Joulua

Lapsi:

Toinen lapsi:

Isä:

Äiti:

Lapsi:

Isä:

Joulupukki:

Joulupukkia ympäröivässä jupakassa on viime aikoina nähty paljon käänteitä, ja käsitys asioiden kulusta on matkan varrella myös muuttunut. Mitä keskeiset toimijat ajattelevat nyt? Onko asianosaisia johdettu harhaan ja miksi?

"Olen erittäin sitoutunut joulunviettoon tämän perheen kanssa, mutta minulla on henkilöön liittyvä epäluottamus. Kukaan meistä ei ole täydellinen, mutta esitän toiveen, että perheen johto tekee tarvittavat johtopäätökset luottamuksen palauttamiseksi."

"Perheellä on erittäin hyvä jouluohjelma, johon uskon sataprosenttisesti, mutta luottamus koalitioon horjuu. En vielä ota kantaa mahdolliseen luottamuksen totaaliseen loppumiseen, mutta toivon, että vanhemmat tekevät kaikkensa uskottavuuden eteen."

"Olen toiminut tässä asiassa niin avoimesti ja rehellisesti kuin olen voinut. Katse on syytä pitää luottamuksen ilmapiirin ylläpitämisessä, jotta voimme jatkaa yhteisesti hyväksytyn jouluohjelman toteuttamista budjetin raameissa."

"Nyt tärkeintä on palauttaa keskinäinen luottamus ja varmistaa, että tässä perheessä on jouluna toimintakykyinen isä – sellainen, joka hoitaa asiat parhaalla mahdollisella tavalla tämän hienon perheen hyväksi."

"Viikolla saadut selvitykset joulupukki-tapauksesta eivät ole tässä tilanteessa riittäviä. Me kaikki tarvitsemme kattavan tiedon, ja sen pitää olla avoimesti saatavilla. Meidän pitää myös keskustella pienimmistäkin yksityiskohdista kuten lahjojen kilpailukyvystä, jotta luottamus saadaan täysimääräisesti palautettua."

"Vanhan hokeman mukaan joulupukki joko on tai ei ole. Toivon, että nykyinen perhepohja voisi tunnustaa tosiasiat ja jatkaa yhteisen hyväksynnän saaneen jouluohjelman toteuttamista."

"Jos minun viestintääni on sanottu epäselväksi, niin kyllä täytyy sanoa, että vanhempien viestintä on vielä epäselvempää. Tällä hetkellä ei ole oikein tietoa siitä, että mitä he tarkoittavat ja mitä he haluavat tässä tilanteessa. Haluan ihan oikeusturvani takia saada vastauksen kyllä tai ei, onko valmiutta jatkaa yhteistyötä perheen kanssa. Ja mitkä ne perusteet ovat, minkä takia he ovat sitä mieltä kuin ovat."