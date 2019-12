Mielipide

yhteydessä on puhuttu paljon luottamuksesta. Joidenkin mielestä luottamuspuhe on ollut epäselvää tai sillä on haluttu hämärtää taustalla ollutta poliittista peliä. Taustalla saattaa olla myös se, että luottamus on politiikassa monitahoinen ilmiö.Ihmissuhteissa luottamus perustuu odotuksiin esimerkiksi rehellisyydestä, vastavuoroisuudesta ja lupauksissa pitäytymisestä. Virkamiehiltä odotamme rehellisyyden lisäksi myös pyrkimystä tasapuolisuuteen ja puolueettomuuteen.ohella luottamuksella on myös välineellinen ulottuvuus. Luotamme lääkäreihin, jos uskomme heidän olevan ammatillisesti kyvykkäitä ja pyrkivän suoriutumaan tehtävästään mahdollisimman hyvin. Joskus tällainen välineellinen luottamus on siinä mielessä ”sokeaa”, ­ettemme pysty arvioimaan, onko luottamuksellamme perusteita. Ilman lääketieteellistä koulutusta potilas ei osaa arvioida, ovatko lääkärin hoitopäätökset oikeita.Poliittinen luottamuskin on osittain välineellistä. Luotamme poliitikkoihin, jos he näyttävät jämäkästi edistävän meille tärkeitä tavoitteita. Koska politiikassa on kyse ristiriitaisista tavoitteista, tällainen poliittinen luottamus on luonteeltaan valikoivaa. Emme voi oikein luottaa niihin poliitikkoihin, joilla on mielestämme vääränlaiset tavoitteet – riippumatta siitä, miten kyvykkäitä tai rehellisiä he muuten ovat.on taipumus arvioida vaaleilla valittujen edustajien luotettavuutta hyvin eri tavoin riippuen siitä, ovatko he edustajan tavoitteista samaa mieltä vai eivät. Politiikan polarisoituessa kansalaiset luottavat usein sokeasti niihin poliitikkoihin, joiden he kokevat olevan ”omalla puolella”, kun taas vastapuolen tekosia tarkastellaan hyvin kriittisesti. Tämä voi selittää sitä, että Yhdysvalloissa niin monet näyttävät katsovan läpi sormien presidentti Donald Trumpin lähes patologista valehtelua.Politiikassa luottamuksella on myös normatiivinen perustansa. Epärehellisyys ja lupausten rikkominen ovat omiaan rapauttamaan luottamusta poliitikkoihin ja politiikkaan. Edustuksellisessa demokratiassa poliitikkojen on kuitenkin vaikeaa noudattaa samanlaisia lupausten noudattamisen ja rehellisyyden normeja kuin ihmissuhteissa odotetaan. Päätöksenteko edellyttää kompromisseja, ja esimerkiksi vaaleissa äänestäjien mobilisointi voi edellyttää lupauksia, joita on vaikeaa pitää.kansalaisuus edellyttää kriittistä asennetta poliittisiin toimijoihin – niihinkin toimijoihin, joiden tavoitteita kukin kansalainen kannattaa. Kriittisyyden ohella tarvitaan luotettavia instituutioita, jotka tarjoavat puolueetonta tietoa poliittisista kysymyksistä.Asiantuntijaorganisaatioilla ja puolueettomalla medialla on perinteisesti ollut tällainen rooli. Polarisoitunut poliittinen keskustelu lisää kuitenkin sokeaa luottamusta, eikä kriittiselle kansalaisuudelle näytä jäävän tilaa. Myös pyrkimys puolueettomuuteen vaikeutuu tällaisissa tilanteissa.Poliittiseen keskusteluun kaivataankin puntarointia: keskustelussa tulisi pyrkiä arvioimaan kriittisesti ja tasapuolisesti poliittisia tavoitteita sekä keinoja, joilla niihin pyritään.Puntaroiva keskustelu edellyttää näkökulmien moninaisuutta sekä keskustelun pelisääntöjä, kuten keskinäistä kunnioitusta ja perustelun vaatimusta. Mikäli puntaroivasta keskustelusta tulee olennainen osa päätöksentekoa, se on omiaan lisäämään sekä välineellistä että normatiivista poliittista luottamusta.demokratiassa luottamusta edistää se, että vaaleilla valitut tekevät päätöksiä monipuoliseen puntarointiin eikä esimerkiksi lehmänkauppoihin perustuen. Tällöin myös tehdyt kompromissit ovat paremmin perusteltavissa äänestäjille. Puntaroivalla kansalaiskeskustelullakin on roolinsa.Esimerkiksi Oregonin osavaltiossa Yhdysvalloissa kansalaisraateja on käytetty tarjoamaan äänestäjille faktatietoa ja näkökantoja ennen kansanäänestyksiä. Tutkimusten mukaan kansalaiset luottavat kansalaisraateihin ja käyttävät hyväkseen niiden tarjoamaa informaatiota äänestyspäätöksiä tehdessään.Puntaroivat kansalaiskeskustelut voisivat Suomessakin olla informaation lähteitä kansalaisille ja päättäjille monimutkaisissa ja polarisoituneissa politiikkakysymyksissä.