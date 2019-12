Mielipide

Uusi hallitus saisi opetella itseluottamusta: seuraavat eduskuntavaalit käydään todennäköisesti vasta kolmen j

Etukäteen

Teoriassa

Äänestäjien pelko

katsoen tämän vaalikauden piti olla poikkeuksellisen otollinen hallituksen työskentelylle. Kalenterissa näkyi hyvin vähän vaaleja. Eurovaalitkin järjestettiin käytännössä heti eduskuntavaalien jälkeen, joten uuden hallituksen ei tarvinnut ottaa niistä paineita.Presidentinvaalit, jotka takavuosina olivat suomalaisen politiikan vedenjakajia, ovat vuorossa vasta seuraavien eduskuntavaalien jälkeen.Ainoan kerran äänestäjät ottavat kantaa puolueisiin ja niiden ehdokkaisiin vaalikauden keskellä kuntavaaleissa. Nekin ovat paikallisvaalit, joten valtakunnan tasolla hallitus voisi elää kehnommankin tuloksen kanssa.Tietysti on vielä maakuntavaalien mahdollisuus. Edellinen vaalikausi tosin osoitti, että ne siintävät vasta horisontissa eivätkä helposti tule lähemmäksi.Hallitus pystyisi siis paineista vapaana keskittyä tekemään, mitä sen kuuluukin tehdä. Se voisi toteuttaa ohjelmaansa ja reagoida ulkomaailman tuottamiin yllätyksiin. Vaikka vaalikuume alkaisi kasvaa vuotta ennen seuraavia eduskuntavaaleja, työaikaa jäisi kolme vuotta.kaikki on kaunista, mutta käytäntö on toisenlainen. Jo vaali-iltana viime huhtikuussa ensimmäiset spekuloinnit seuraavasta hallituspohjasta sisälsivät usein huolen siitä, että äänestäjät eivät pitäisi ratkaisuista. Joku mainitsi perussuomalaiset suoraan, osa jätti kokemansa uhkan rivien väliin.Niinpä ääntenlaskun vielä ollessa käynnissä poliitikot alkoivat jo pelätä seuraavia vaaleja. Sama pelko on tullut vastaan aina uusien kannatusmittausten jälkeen, koska niissähän on kyse seuraavien vaalien asetelmien arvioinnista.Hermostuneisuus näkyi myös Antti Rinteen (sd) hallituksen lyhyeksi jääneellä taipaleella. Moni ehkä laski, että jos äänestäjät pahoittavat mielensä yksittäisistä ratkaisuista, tilannetta voisi myös helpottaa yksittäisillä tempuilla.Jos pääministerin vaihdos johtui keskustan ja Spd:n välisestä luottamuspulasta, niin pulaa taisi olla myös itseluottamuksesta.on kansanvallassa periaatteessa terve ilmiö. Jos se muuttuu vastuun kantamisen peloksi, ongelmat alkavat kasvaa.Hallituspohjan saatua uuden alun puolueet saisivat nyt opetella, miten äänestäjiin voisi luottaa. Sitkeää ja johdonmukaista ponnistelua toivottavasti arvostetaan, jos tekijä itse tietää, minne on menossa ja uskoo työnsä tuloksiin.