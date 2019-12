Mielipide

Eikö unelmani huippu-urheilijan ammatista toteudu, koska olen tyttö?

varmaan kuullut maailman nopeimmasta miehestä Usain Boltista, mutta tiedätkö, kuka on maailman nopein nainen? Tai kuka on maailman paras naisjalkapalloilija tai -koripalloilija? Osaatko nimetä maailman menestyneimpiä naisurheilijoita? Olen melko varma, että et.Naisten urheilua ei arvosteta tarpeeksi. Naisurheilua tuodaan esiin liian vähän, ja siksi naisurheilua ei tunneta ja naisten otteluiden katsomot jäävät usein tyhjiksi. Tasa-arvo on edistynyt monella elämänalueella, mutta vielä nykyisinkin sukupuoli tuhoaa monen tytön ja naisen haaveen urheilijan ammatista.Yksi merkittävä nais- ja miesurheilijoita erottava asia ovat palkkiot. Miesurheilijoilla palkkiot ovat huomattavasti naisten palkkioita suuremmat. Menestynyt miesurheilija pystyy elättämään perheensä urheilulla, mutta huippumenestynyt nainen voi joutua jopa maksamaan urheilusta. Nainen harvoin voi elättää itsensä ja perheensä urheilulla. Pienet palkkiot myös estävät naisia kehittymästä urheilijana. Pääsy maailman huipulle ei onnistu, jos joutuu käymään töissä urheilun ohessa.Lapsilta kysytään usein, mitä heistä tulee isona. Minulle on aina ollut selvää, että haluan olla huippu-urheilija. Kun kerron tästä unelmastani, minulle yleensä vastataan, ettei se tule toteutumaan, koska olen tyttö. Minua kehotetaan keskittymään kouluun ja hankkimaan hyvä ammatti, josta saa rahaa. Urheilun voisin pitää kivana harrastuksena.Toisaalta meitä nuoria kehotetaan seuraamaan unelmiamme. Haluaisin meille tytöille samanlaiset mahdollisuudet kuin pojille seurata sydäntämme, mutta onko se vain turha haave, kun unelmani tyrmätään pelkän sukupuoleni takia? Mies tai nainen, eikö sen nykypäivänä pitäisi olla sama asia?