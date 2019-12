Mielipide

Nuoren naisen nousu pääministeriksi kertoo muutoksesta

hallituspuolueiden vetäjien ikä ja sukupuoli ovat hätkähdyttäneet monia Suomessa ja maailmalla. Hallituksen johtoasemiin on noussut viisi naista.Omana elinaikanani yhdeksässä hallituksen kokoonpanossa johtavissa asemissa on ollut pääosin miehiä. Vain Mari Kiviniemen (kesk) hallitus on ollut poikkeus.Minulle on iso asia, että 34-vuotias pienen lapsen äiti on noussut pääministeriksi. Olen kuitenkin saanut kuulla, ettei ole kenenkään etu, että johtavissa asemissa on vain naisia, ja toisaalta, ettei sukupuolella ole mitään väliä – osaaminen ratkaisee.On aivan totta, ettei iän, sukupuolen tai perhetilanteen tulisi vaikuttaa työelämässä etenemiseen. Arkikokemus ja akateeminen tutkimus kuitenkin osoittavat, että niillä on vaikutusta. Osaaminen ei ole yksin ratkaissut naisen mahdollisuutta edetä urallaan.Elämme maailmassa, jossa alle 35-vuotias pienen lapsen äiti ei ole itsestään selvin valinta johtamaan edes länsimaisen sivistysvaltion hallitusta. Antit, juhat, alexanderit, jyrkit ja matit ovat todennäköisempiä vaihtoehtoja.Ei varmasti ole kenenkään etu, että johtajina on vain valkoisia, yli 40-vuotiaita heteromiehiä, eikä myöskään se, että samassa asemassa on vain alle 40-vuotiaita korkeasti koulutettuja naisia. Tiedämme, että paras lopputulos syntyy monimuotoisuudesta. Päättävissä asemissa tulisi olla erilaisia ihmisiä. Se, että johtoasemissa on nyt valkoisia korkeasti koulutettuja nuoria naisia, kertoo yhden lasikaton rikkoutumisesta. Tämä muutos poliittisessa kentässä on toivottavasti sysäys kohti uutta. Yhtä lasikaton murtumista seuraa ennen pitkää seuraava askel, ja siinä prosessissa nykyinen vaihe on välttämätön.Siksi on kaikkien etu, että elämme maailmassa, jossa hallituksen johtavissa asemissa voi olla yksinomaan naisia. Heiluriliike on osa muutosprosessia, joka meidän tulee käydä läpi. En halua uskoa, että tulevaisuus on yksin naisten, vaan että olemme matkalla kohti sellaista muutosta, joka näkee johtajuuden aiempaa monimuotoisempana. Vasta silloin iällä ja sukupuolella ei aidosti ole mitään merkitystä.