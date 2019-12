Mielipide

Viranomaispäätökset ovat myös poliittisia päätöksiä

keskusteluun on viikon aikana ilmestynyt termi ”poliittinen päätös”. Termiä viljelleet johtavat päättäjät ovat pyrkineet erottelemaan viranomaispäätöksen jollain lailla poliittisesta päätöksenteosta erilliseksi menettelyksi, josta poliitikot eivät olisi vastuussa. Näin asia ei kuitenkaan ole.Valtiota johdetaan poliitikkojen tekemillä päätöksillä. Viranomaiset ja yksittäiset virkamiehet ovat velvollisia toimimaan niin kuin laeissa, asetuksissa, määräyksissä tai ohjeissa määritellään. Viime kädessä poliittinen päätös toimintalinjasta tulee eduskunnalta, jonka päätösten mukaan ministeriöt ja viranhaltijat toimivat. Esimerkiksi liikennesäännöt, sosiaalietuudet tai vaikkapa luokkakoko ovat pohjimmiltaan poliittisia päätöksiä.Mitä tärkeämmästä asiasta on kyse, sen merkityksellisempää on, että johtamaan valitut käyttävät heille annettua valtaa ja aktiivisesti päättävät asioistamme. Päätös voi olla joskus myös päätös olla päättämättä asiaa. Sekin on poliittinen päätös, jolla vaikutetaan asioiden kulkuun. On hyvin huolestuttavaa, jos valtiota ei johda kukaan, vaan vastuu häivytetään poliittisen terminologian viidakkoon.