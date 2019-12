Mielipide

Suomi mainittu, pienellä kuin kärpäsenkakka

Suomalaiset

Eurooppa

Länsi

Paljon

Euroopan

seuraavat maailmaa sinivalkoisella hakukoneella, jonka mukaan maailmalla julkaistaan todella paljon juttuja suomalaisten erinomaisuudesta.Suomi on maailman onnellisin, tasa-arvoisin, turvallisin, vapain ja muillakin tavoin ihan mainio maa.En toki epäile näitä tuloksia sen enempää kuin epäilen verkkotestejä, jotka todistavat minun olevan paljon keskimääräistä älykkäämpi ja huomattavasti ikäistäni nuoremman näköinen. Monet muut kansat saattavat tosin saada omilla hakukoneillaan samansuuntaisia tuloksia, vaikka niissä painottuvat tietysti muut asiat. Esimerkiksi maailman kaunein maa on luonnollisesti Uusi-Seelanti – tai ehkä Skotlanti.Objektiivista arviota maan kansainvälisestä painoarvosta ei ole helppo muodostaa, mutta aina voi yrittää. Luin kaksi klassikkoteosta Euroopan historiasta ja katsoin, mitä niissä sanotaan Suomesta.Spoilerivaroitus: todella vähän.yksissä kansissa on niin kova homma, että siihen harva ammattitutkija uskaltautuu. University of Londonissa ja Oxfordin yliopistossa työskennellyt professori Norman Davies julkaisi kuitenkin vuonna 1996 järkäleen Europe – A History, joka kertoo Euroopan historian ”jääkaudelta kylmään sotaan, Uralilta Gibraltarille”.Daviesin kirja on osoitus siitä, että Eurooppa on alkanut ”hengittää molemmilla keuhkoillaan”. Kylmän sodan aikana historiankirjoitus keskittyi Länsi-Euroopan isoihin maihin, mutta nyt Tonava on Euroopan sydän, ei sen ulkoraja.ja itä ovat siis mukana, mutta Suomi on kaukana pohjoisessa. Kaikkiaan 1 136 tekstisivusta Suomi saa yhteensä kaksi.Suomi ilmestyy Euroopan historiaan ristiretkien yhteydessä: ”Liivinmaan alisti ritarikunta, Viron tanskalaiset ja Suomen ruotsalaiset.”Sen jälkeen Suomi unohtuu 600 vuodeksi, kunnes Davies toteaa näin: ”Vuosina 1808–1809 se (Ruotsi) menetti Suomen ja epäonnistumisen seurauksena kuninkaansa Kustaa IV Aadolfin (1792–1809).”Talvisota saa kirjassa puoli sivua, jossa kerrotaan, että sota osoitti puna-armeijan heikkouden ja kiristi Neuvostoliiton ja länsivaltojen välejä. Jatkosota ja Suomen myöhempi historia hoituvat kymmenellä rivillä.Lisäksi kirjassa on sivun pienoisessee Kalevalasta.Vain kaksi suomalaista on päässyt mammuttikirjaan: Elias Lönnrot ja Jean Sibelius. Molempien nimi on kirjoitettu väärin.Suomalaiset ovat tottuneet ajattelemaan, että Suomi olisi jotenkin kokoaan tärkeämpi maa. Ei ainakaan Daviesin kirjassa. Siinä Suomi on kärpäsenkakka.paremmin Suomelle ei käy Euroopan sodanjälkeistä historiaa käsittelevässä Tony Judtin teoksessa Postwar: A History of Europe Since 1945 (2005).Kirja on hauskaa luettavaa, sillä vuonna 2010 kuollut Judt oli loistava kirjoittaja ja hieno historioitsija. Hän oli myös Neil Hardwickin ystävä ja opiskelutoveri Cambridgessä.Kansainvälisellä ja kielitaitoisella Judtilla on taito kuvailla maita sisältäpäin ja kertoa, miksi ne toimivat niin kuin toimivat. Suomea Judt ei kuitenkaan tunne. Suomi ei esiinny kirjassa maana, jolla olisi omia kansallisia piirteitä tai pyrkimyksiä. Kun Suomi mainitaan, se tapahtuu useimmiten monien maiden listassa.Suomen viiteryhmät liikkuvat onneksi hyvään suuntaan. Aluksi Suomi mainitaan natsi-Saksan liittolaisena, sodan hävinneenä maana ja Neuvostoliiton etupiirimaana, mutta myöhemmin se siirtyy ensin Pohjoismaiden ja lopuksi rikkaiden EU-maiden joukkoon.Suomalaislukija kohottaa ihmetyksestä kulmiaan, kun Judt kirjoittaa: ”Lukuun ottamatta Saksaa ja Neuvostoliiton sydänmaita jokainen toiseen maailmansotaan osallistunut mannermaan valtio miehitettiin vähintään kahdesti: ensin vihollisen, sitten vapauttajien toimesta.”Saariko Suomi on?historia on täynnä nousuja ja laskuja. Kansat ovat kulkeneet, väestöt vaihtuneet.Moni mahtimaa oli aiemmin heikko ja hajallaan, monella pienellä maalla on loistava historia. Puola-Liettuan voiman päivinä Saksan paikalla oli koomisia ruhtinaskuntia.Suomi on lähinnä olla möllöttänyt. Sillä ei ole loistokasta historiaa eikä ehkä ihmeellistä tulevaisuuttakaan, mutta ihan kohtuullinen nykyhetki – ainakin suomalaisten omin silmin katsottuna.