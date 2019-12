Mielipide

Greta Thunberg saa aikuiset näyttämään teineiltä

ympäristö­aktivistia Greta Thunbergiä moititaan usein hänen nuoresta iästään. Vihjataan, että hän olisi epä­kypsä. Ainakin viime päivinä asetelma on kuitenkin kääntynyt ympäri. 16-vuotias koululainen on herättänyt täysi-ikäisissä arvostelijoissaan suorastaan teinimäistä itse­keskeisyyttä ja herkkä­hipiäisyyttä. Thunbergille on jäänyt aikuisen osa.Thunberg palasi Madridin ilmastokokouksesta junalla. Matkallaan hän julkaisi Twitterissä kuvan, jossa hän istuu matkalaukkuineen junan lattialla. ”Matkustan ylitäysissä junissa Saksan läpi. Ja vihdoin olen matkalla kotiin!” tekstissä luki.Mitä tekee Saksan valtionrautatiet? Loukkaantuu kuin teini. Yhtiö julkaisi sunnuntaina piikikkään twiitin, jossa se kiitti asiakastaan mutta lisäsi, että Greta olisi voinut myös kiittää yhtiötä heidän ”tiiminsä ammattimaisesta palvelusta ykkösluokan istumapaikalla”. Yhtiö siis vihjasi Thunbergin valehtelevan. Inter­netin uusoikeisto ehti leimata Thunbergin epärehelliseksi. Junayhtiö auttoi ilmastoaktivistin kiusaamisessa.Tosiasiassa Thunberg istui Saksassa kahdenkin junan lattialla yli neljän tunnin ajan, koska alkuperäinen juna Baselista oli peruttu. Viimeiset kaksi tuntia hän tosiaan sai nautiskella penkistä.Thunberg kertoi matkansa kulun uudessa twiitissä ja muistutti, ettei alkuperäisen viestin tarkoitus ollut kritisoida: ”Ylitäydet junat ovat hieno merkki, sillä se kertoo junamatkustamisen korkeasta kysynnästä!” Deutsche Bahn ei enää vastannut. Se oli poistunut huoneesta.Thunberg oli saanut piikin Yhdysvaltojen presidentiltä Donald Trumpilta. Trump haluaisi kovasti Time-lehden Person of the Year -tittelin. Vuonna 2017 hän väitti Time-lehden tarjonneen sitä hänelle, minkä lehti kiisti.Nyt tunnustus meni Thunbergille. Trump kutsui valintaa naurettavaksi ja jatkoi menemällä henkilökohtaisuuksiin. Hänen mukaansa aktivistilla on vihan­hallintaongelma. Thunberg käänsi tölväisyn tilillään itseironiseksi huumoriksi.Madridin kokouksessa saatiin hyvin vähän aikaan planeetan lämpenemisen estämiseksi. Tahmeus johtui paljon siitä, että Trump vetää Yhdysvallat pois Pariisin ilmasto­sopimuksesta. Sen loven paikkaaminen vie pitkään ja vaatii ponnisteluja muilta mailta ja suurilta yhtiöltä.Yksi hyvä alku olisi se, että Saksan rautatieyhtiö kykenisi vastaamaan junamatkustamisen kasvavaan kysyntään.