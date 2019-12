Mielipide

ja Ranskan presidenttien avustajilla on yhteinen ongelma. Aamuisin herätessään he eivät välttämättä tiedä, mitä heidän presidenttinsä on yön aikana päättänyt tehdä seuraavaksi.Ajoittain vaikuttaa siltä, että Donald Trump ja Emmanuel Macron kilpailevat kyvyssään yllättää myös toisensa. Viimeksi Macron veti pitemmän korren, kun hän käytännössä varasti Trumpin vuorosanat haukkumalla puolustusliitto Natoa sen jäsenmaiden johtajien valmistautuessa järjestön 70-vuotistapaamiseen.Macronin kuvausta Natosta aivokuolleena on toisteltu puuduttavuuteen asti. Hän esitti ilmeisen harkitun sanavalintansa haastattelussa, jonka brittilehti The Economist julkaisi 7. marraskuuta.Haastattelulla Macron vei julkisuudessa hapen Trumpilta vajaaksi kuukaudeksi. Saapuessaan Lontooseen Trumpilla ei ollut muuta keinoa saada huomio takaisin itseensä kuin Naton kehuminen ja Ranskan presidentin ”ilkeiden” puheiden paheksuminen kaikkien muiden jäsenmaiden puolesta.Macron saattoi itsekin yllättyä provokaationsa menestyksestä. Vajaan kolmen vuoden ajan Trumpia yritettiin saada kehumaan Natoa eli vahvistamaan Yhdysvaltojen sitoutuminen liittolaismaiden sotilaalliseen puolustamiseen, mutta laihoin tuloksin. Nyt Trumpin lisäksi muutkin Nato-maiden johtajat ovat kiirehtineet vakuuttamaan uskoaan liittokunnan tulevaisuuteen.vähemmälle huomiolle on jäänyt se, kuka nyt on oikeassa. Macronin haastattelusta nousi sellainen kohu, että johonkin hermoon hän osui. Nato on ennenkin käynyt rotkon reunalla. Sillä on ollut tervehdyttävä vaikutus. Jäsenmaat ovat joutuneet arvioimaan järjestönsä olemassaolon merkityksen uudelleen.Yhden tunnetuimmista arvioista esitti vuonna 1949 lordi Ismay, josta tuli Naton ensimmäinen pääsihteeri. Hän tiivisti, että Naton tehtävä oli ”pitää venäläiset ulkona, amerikkalaiset sisällä ja saksalaiset matalana”. Tehtäväluettelo lyheni vuonna 1955, kun Länsi-Saksasta tuli Naton jäsenmaa ja keskeinen osa Länsi-Eurooppaa.Venäläisten tai tarkemmin Neuvostoliiton pitäminen ulkona ja amerikkalaisten pitäminen Euroopassa riittivät puolustusliiton olemassaolon tarkoitukseksi niin hyvin, että Ranskan lähtö Naton komentorakenteista ja päämajan pakkosiirto Pariisista Brysseliin vuonna 1967 jäi ohimeneväksi kriisiksi.kriisi koitti, kun Neuvostoliitto etupiireineen romahti. Siinä Nato oli, hampaisiin asti aseistettuna mutta ilman vastustajaa.Pelastus löytyi Balkanilta. Jugoslavian hajoamissotien lopettamiseen tarvittiin kriisinhallintajoukkoja, joilla oli toimivat komentorakenteet ja laajemmat valtuudet kuin YK-rauhanturvaajilla. Sellaisia palveluja pystyi tuottamaan vain Nato.Kriisinhallinnan aikakausi korostui, kun Nato sai vuonna 2001 johtaakseen Afganistanissa valtavan kansainvälisen kriisinhallinta­operaation, joka jatkuu yhä, joskin kutistuneena. Jälkiarvioissa operaatio Afganistanissa saattaa olla Naton epäonnistunein hanke.Naton kohtaloksi oli kuitenkin koitua toinen sota, eli Yhdysvaltojen hyökkäys Irakiin vuonna 2003. Saksa ja Ranska kieltäytyivät hyväksymässä Natossa edes epäsuoraa tukea sodalle, ja presidentti George W. Bush joutui kokoamaan Yhdysvaltojen rinnalle ”halukkaiden liittoutuman”. Se taisi olla esimakua tulevaisuuden puolustusjärjestelyistä.Tästäkin kuitenkin selvittiin. Nato sai EU:n tavoin uutta voimaa laajenemisesta. Ranskakin palasi riviin.Samalla syntyi kuitenkin ristiriita kriisinhallintaan tyytyvien vanhojen ja turvaa Venäjää vastaan hakevien uusien jäsenmaiden kesken. Siitä Naton pelasti Vladimir Putin.Natolla oli taas vastustaja, kun sen huippukokous vuonna 2014 päätti reaktioista Venäjän sotilaalliseen voimankäyttöön Ukrainaa vastaan. Puolustusliitto oli taas puolustusliitto eikä kriisinhallintaliitto. Valmiuksia lisättiin muun muassa Bal­tiassa. Siinä ohessa Suomi ja Ruotsi pääsivät kumppanimaina erityisasemaan.Naton toiminta nyt perustuu yli viiden vuoden takaisiin päätöksiin, mutta pystyisivätkö jäsenmaat nyt yhtä radikaaleihin päätöksiin? Eivät välttämättä. Lontoossa Nato-johtajat onnistuivat kuitenkin käynnistämään tulevien uhkien arvioinnin ja saivat mainittua Kiinan nimeltä toimijana, joka voi Natonkin kannalta vielä jättää Venäjän katveeseensa. Ei ihan aivokuollutta.