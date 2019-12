Mielipide

Eduskunta antoi keinot: al-Holista palautettavat ovat kuin oppikirjaesimerkki tapauksesta, jossa tiedustelulak

al-Holin vanki­leiriltä Suomeen palautettavista lapsista ja heidän äideistään on osunut arkaan paikkaan.Keskustelussa vedotaan kokemukseemme siitä, mikä turvallisuuttamme uhkaa. Samanaikaisesti vedotaan myös lapsen oikeuteen olla äitinsä kanssa ja oikeuteen elää turvallinen lapsuus.Lapset ovat syyttömiä. He ovat parkoja kurjuudessa keskellä kuraa, ripulia ja kylmää. Isä on kuollut, ja äidit ovat tehneet ratkaisuja, joiden vuoksi heitä pidetään huonoina äiteinä.on keskusteltu perustellusti lastensuojelun näkökulmasta. Äitejä on pohdittu sen verran, että uhka heistä kai muodostuu. Kukaan ei tiedä, voisiko ke­tään heistä palatessaan epäillä rikoksista. Vain he itse tietävät tarkasti, mitä ovat terroristijärjestön ”valtiossa” tehneet.Isisin alueilla asuessaan heistä osa on osallistunut propagandan tuottamiseen, ja yleisesti ottaen Isis-vaimoilla on ollut keskeinen rooli jesideiksi kutsutun vähemmistön orjuuttamisessa.Suojelupoliisi on todennut, että naiset todennäköisesti jatkaisivat ääri-islamistista toimintaa Suomessakin. Terrorismi­yhteyksien takia valvottuja ihmisiä eli ”kohdehenkilöitä” on Supon mukaan Suomessa jo nelisensataa.Tiedustelun mukaan naiset olisivat suurempi terroriuhka täällä Suomessa kuin jäädessään leirille vangeiksi. Rivien välistä on jäänyt mielikuva, etteivät viranomaiset halua äitejä tänne.ehkä unohtui, sillä kesällä eräs uutisaihe katosi otsikoista. Tiedustelulainsäädännöstä oli kohistu vuosia, ja kesällä lait tulivat voimaan.Sen pituinen se? No ei aivan. Jos Suomeen palaa al-Holin leiriltä lastensa kanssa Isisin uuteen tulemiseen kallellaan olevia äitejä, rikosepäilyjä ei tarvita.Tiedustelulainsäädäntö muotoiltiin sikäli ovelaksi, että sen toimivaltuuksien käyttämiseen riittää, että uhka kansalliselle turvallisuudelle on perusteltu ja tiedustelumenetelmien käytölle niihin erikoistuneen tuomarin lupa.Suojelupoliisille on tullut lisää toimivaltuuksia terrorismin torjuntaan. Lainsäädäntö mahdollistaa esimerkiksi peitetoimintaa, vakoiluohjelmien asentamista, tietolähteiden ohjailua ja rajat ylittävän viestinnän tietoliikennetiedustelua.Kohina al-Holista palautettavien ympärillä on omiaan osoittamaan, millaiseen tarkoitukseen tiedustelulait säädettiin.Eduskunta antoi keinot. Niitä saatetaan tarvita. Mitä keinoilla ehkäistään, on asia, josta Supon pitää kertoa itse.