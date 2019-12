Mielipide

Espoon päättäjien toiminta koulujen väistötilojen ruletissa on vastuutonta

Pohjois-Tapiolan yläasteella kärsineet opettajat ja oppilaat on päätetty vihdoin siirtää toisiin tiloihin. Koulussa tehtiin jo vuonna 2017 kuntotarkastus, jossa todettiin kosteat ja vaurioituneet rakenteetSuoritetuista korjaustoimenpiteistä huolimatta oireilijoiden määrä on kasvanut rajusti. Oireilu johtuu selvästi huonosta sisäilmasta.Lääkärinlausunnoissa on todettu astma- ja migreenidiagnooseja, kroonista poskiontelokipua, päänsärkyä ja kuumeilua. Koulutiloissa on ollut myös pyörtymistapauksia. Osa herkistyneistä ei voi enää opiskella tai työskennellä Pohjois-Tapiolan koulurakennuksessa.Pohjois-Tapiolan yläasteen siirrosta huolimatta Espoon päättäjät aikovat edelleen siirtää väistöön näihin todennetusti epäterveisiin tiloihin noin 430 Sepon alakoulun oppilasta ja heidän opettajansa kahdesta kolmeen vuotta kestävän uuden koulurakennuksen rakentamisen ajaksi. He saavat siis seuraavaksi kokea, mitä huono sisäilma tekee terveydelle.Turun yliopiston työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen professori Tuula Putus on antanut lausunnon koskien Pohjois-Tapiolan koulurakennuksen sisäilmatilannetta, koulussa tehtyjä tutkimuksia ja rakennuksen jatkokäyttöä. Hän toteaa yksiselitteisesti, että Espoon Tilapalveluiden teettämät mittaukset ja korjaukset eivät perustu viranomaisohjeistukseen.Putuksen mukaan kaupunki ottaa tietoisen riskin, jos Sepon koulun aikuiset ja lapset siirretään Pohjois-Tapiolan päärakennukseen, jossa on todettu merkittävä kosteus- ja mikrobivaurio. Tämä lausunto on toimitettu myös päättäjien tietoon, mutta he ovat sivuuttaneet tämän tiedon ja jatkavat vastuutonta toimintaansa.Pidämme ratkaisua Sepon koululaisten kohtalosta lainvastaisena ja moraalittomana. Kuka kantaa vastuun, kun lapset sairastuvat sisäilmasta? Me vaadimme lapsillemme ja heidän opettajilleen terveet koulutilat.