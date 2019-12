Mielipide

Maaperämme aarteet annetaan ulkomaille halvalla

Sodankylässä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

on eletty hulppein kasvuodotuksin kaivoskautta jo kymmenen vuotta. Työpaikat, työtulot ja asukasluku ovat kuitenkin kasvaneet vain alaspäin. Missä vika?Kun ”vihreän kullan” louhijat syytävät aluetalouteen miljoonittain euroja kantorahoina sekä puun korjuun työ- ja kuljetuspalkkoina, ulkomainen kaivosyhtiö ei sitä tee. Se vain vie rikkauksiamme maksamatta niistä mitään. Se ei maksa edes veroja tuloistaan. Tämä kaikki on oman hölmöytemme, kaivoslain (2011) tulosta.Kaivokselle kemikaalit, ammukset, öljyt ja rasvat tulevat pääosin ulkomailta. Vesienergian lahjoitamme, kuten myös sähköenergian ilman siirtomaksua verorahoilla tuettuna. Kaivoskunnasta kaivos ei välttämättä tarvitse edes työväkeä, sillä työrytmi – neljä päivää 12 tuntia työtä, kuusi päivää vapaata – mahdollistaa työnteon kaukaa, jopa ulkomailta. Digiajan kehitys johtaa samaan. Kevitsan kaivosjohtajakin asuu Ruotsissa ja johtaa kaivosta sieltä käsin. Näin käy jatkossa yhä useamman kaivostyöpaikan.Kaivosten työpaikkoja markkinoidaan hulppeina, mutta mitä ne ovat? Kevitsan rakentanut FQM-yhtiö lupasi kaivoksen tarjoavan 200 vuosityöpaikkaa, yhtiön pääjohtaja ”laajennusten” myötä 200–250. Vuonna 2014 Kevitsaa mainostettiin kuitenkin jo 640:llä ja nyt 750 työpaikalla, joista 70 prosenttia olisi Sodankylässä.Verotulot kertovat karua totuutta. Sodankylässä vuoden 2012 työtulojen veropotti oli 23,4 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 se oli 26 miljoonaa euroa. Noususta veroäyrin hinnankorotus toi 0,6 miljoonaa, joten kasvu oli vain kaksi miljoonaa euroa. Se ei vastaa edes tuon ajan työpalkkojen nousua.Saamelaiskäräjien ansiosta kaivoksilta säästynyt Inari porskuttaa yhä 19 prosentin kuntaverolla (Sodankylässä vero nousee ensi vuonna 21 prosenttiin) ja pääsi vastaavana aikana 3,4 miljoonan euron verotulokasvuun, vaikka on parituhatta asukasta pienempi kuntakin.Kevitsa todistaa, kuinka uskomatonta typeryyttä on kenkätä maaperämme aarteet ulkomaille – vieläpä veronmaksajien rahoilla tuettuna.