Oikeuskanslerin vastaus on pakollista luettavaa, jos haluaa ymmärtää mistä al-Holin suomalaisten kotiuttamises

Suomessa julkaistiin poikkeuksellisen kiinnostava kirjallinen tuotos. Se koskee al-Holin pakolais­leirillä olevien suomalaisten kotiuttamista.Kirjoittaja on oikeus­kansleri Tuomas Pöysti, joka vastasi hänelle tulleisiin kanteluihin.Pöysti käy kolmen­toista sivun verran läpi perustus­lakia, lapsen oikeuksien yleis­sopimusta, konsuli­palvelu­lakia, muuta lain­säädäntöä sekä oikeudellista käytäntöä. Ja sitä, miten nämä soveltuvat al-Holin kaltaiseen tilanteeseen.Valitettavasti harva näyttää tekstiä lukeneen.tekemästä linjauksesta voi olla mitä mieltä tahansa, mutta Pöystin tuotannosta löytyy vastaus moniin asiaa koskeviin juridisiin kysymyksiin.Niistäkin vaikuttaa olevan paljon epäselvyyttä, kun seuraa al-Holia koskevaa keskustelua. Pöystin sana ei ole mikään absoluuttinen totuus, mutta ylimmän laillisuusvalvojan punninta lienee parasta, mihin tällä hetkellä nojata.Paljon on puhuttu esimerkiksi siitä, voitaisiinko lapset ottaa leirillä huostaan tai kiireellisesti sijoittaa.Pöysti tekee selväksi, että lastensuojelulainsäädäntöä ei kannata tuijottaa. Virka-apu ei tule kysymykseen, ”koska aluetta ei hallinnoi valtio”, eikä alueella ”ylipäänsä ole toimivaa lastensuojelujärjestelmää”.Syyria tai kurdihallinto eivät ole Haagin lastensuojelu­sopimuksen osapuolia.Suomalaisten kotiuttamisesta on vastuussa ulkoministeriön erityisedustaja.Hän ei ole lastensuojeluviranomainen, mutta hänellä on mandaatti erottaa tarvittaessa perheitä.Pöystin mukaan lapsen erottaminen huoltajastaan perustuisi ”poikkeuksellisella” tavalla suoraan perustuslakiin ja lapsen oikeuksien yleissopimukseen.Erityisedustaja toimii lapsen elämän turvaamiseksi. Pöysti katsoo, että vaikka erityisedustaja toisi lapsen mukanaan vastoin äidin tahtoa, olisi menettelyä ”erittäin vaikea” pitää moitittavana ”tässä aivan poikkeuksellisessa tilanteessa”.Pöystin mukaan käytännössä syntyisi ”huostaanottoa muistuttava” tilanne.vastaus alleviivaa al-Holilla olevien suomalaisten kotiuttamiseen liittyviä haasteita.Leirillä lasten oikeus henkeen ja terveyteen ”vakavasti vaarantuu”. Aikuisten kotiutus taas voi Pöystin saamien tietojen perusteella ”johtaa muiden Suomessa oleskelevien perus- ja ihmisoikeuksien vaarantumiseen”.Kurdihallinto ei lähtökohtaisesti anna erottaa perheitä. On siis punnittava Suomessa asuviin kohdistuvaa potentiaalista vaaraa, ja toisaalta vaaraa, jossa leirillä olevat lapset tällä hetkellä ovat.Ratkaisun tekee lopulta tapauskohtaisesti erityisedustaja. Virkavastuulla.