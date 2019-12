Mielipide

Kärsimättömyys

ei kannata tuijottaa keski­arvoihin. Tuoreessa hallitus­remontissa ministerien keski-ikä nousi, koska hallituksesta lähti pois yksi vuonna 1962 syntynyt mies ja sisään tuli yksi vuonna 1960 syntynyt nainen.Päähuomio kiinnittyi silti ymmärrettävästi siihen, että kaikkia viittä hallitus­ryhmää vetää nyt nainen ja neljä heistä, myös pääministeri, on hieman yli 30-vuotiaita.Tarkan iän sijaan olennaista saattaa kuitenkin olla avainministerien samanikäisyys. Valtaan on tullut uusi poliittinen sukupolvi. Vaikka sen jäsenet eivät olisikaan kaikesta samaa mieltä, heidän on helpompi ymmärtää toisiaan samankaltaisen kokemustaustan takia.sukupolven käsitettä on ruodittu paljon, ja Suomenkin historiasta on havaittu tukku poliittisia sukupolvia autonomian ajalta nykyaikaan.Sukupolvet voi kuitenkin tunnistaa myös maallikon silmin. Nykyisen eduskunnan kokeneimmat kansanedustajat tulivat politiikkaan 1970-luvulla. Erkki Tuomioja (sd) valittiin ensimmäiselle kaudelleen jo vuoden 1970 vaaleissa.Suuret ikäluokat nostivat noina vuosina eduskuntaan runsaasti nuoria vallankäyttäjiä, ja puolue­toiminta oli houkutteleva keino edetä. Nuorten asemia vahvisti myös äänioikeus­iän lasku.Samanlainen aalto uusia päättäjiä oli tullut eduskuntaan vuonna 1945. Sodan varjon väistyttyä ihmiset halusivat katsoa eteenpäin. Sukupolven vaihtumista korosti se, että edellisistä vaaleista oli peräti kuusi vuotta. Vielä 1990-luvun alussa tuota sukupolvea Arkadianmäellä edusti Johannes Virolainen (kesk).Oma lukunsa olivat tietenkin ensimmäisen eduskunnan jäsenet vuodelta 1907. Sortovuosien aktivoimien vaikuttajien sukupolvi pysyi pitkään vallan huipulla. J. K. Paasikivi oli presidenttinä vuoteen 1956 ja Väinö Tanner (sd) kansanedustajana vuoteen 1962.nyt sitten valtaan sukupolvi, joka käyttää valtaa yhtä kauan?Moni siirtyy politiikasta muihin tehtäviin, ja pääministerin paikkakin voi sijoittua työuran keskivaiheille. Silti ikä voi yhdistää poliitikkoja tiiviiksi ryhmäksi.Syyt yhteiskunnalliseen osallistumiseen muistuttavat samanikäisillä todennäköisesti toisiaan. Jokainen sukupolvi kun määrittelee itselleen oman tehtävänsä. Aiemmin kyse saattoi olla tasavallan puolustamisesta, jälleenrakennuksesta, julkisten palvelujen lisäämisestä tai ovien avaamisesta maailmalle.Vuosituhannen vaihteen jälkeen politiikkaan tulleet tietävät, että päätösten lykkääminen ei vapauta heitä hankalista valinnoista.Kun Euroopan unionin johtajat keskustelivat viime viikolla EU:n omista ilmastotavoitteista vuoteen 2050 asti, monelle osallistujalle se ehkä tuntui kaukaiselta ajankoh­dalta.Kokoukseen osallistuneen pää­ministeri Sanna Marinin (sd) näkökulmasta tilanne oli toinen. Hän täyttää tuolloin 65 vuotta eikä voi vielä edes ryhtyä odottelemaan eläkepäiviä.Marin ja muut avainministerit ovat kokeneet 1990-luvun alun myllerryksistä laman ehkä omakohtaisimmin, koska monissa perheissä sen vaikutukset ulottuivat myös lapsiin. Siirtyminen yya-Suomesta EU-Suomeen sen sijaan kuului kaukaisempaan aikuisten maailmaan.Äänestäjäkunnassa suurten ikäluokkien merkitys on vielä vuosia suuri, koska niihin kuuluvia ihmisiä on paljon ja he ovat ahkeria käyttämään äänioikeuttaan.Muutos on kuitenkin nopea. 1980-luvun jälkipuoliskolla syntyneet eivät enää haasta vanhaa valtaa vaan ovat päätöksenteon ytimessä.on nyky-yhteiskunnan helmasynti. Vaikka yritysten menestystä pitää rakentaa kärsivällisesti, väliaikatuloksia mitataan neljännesvuosittain.Myös politiikassa vaalikausi on lyhyt aika muutosten tekoon, mutta silti kuukausittain toistuvat kannatusmittaukset ohjaavat arjen käyttäytymistä.Sukupolvikokemusten yhdistämä tapa katsoa maailmaa voi tuoda kaivattua jatkuvuutta. 25 vuoteen mahtuu sata kvartaalia. Politiikassa sukupolvien väli voi hyvinkin olla vielä pitempi, joten kvartaaleja kertyy pitkästi toistasataa.Politiikassa valta ei onneksi ole vain yhdellä ryhmällä, eikä päätöksiin vaikuta vain yksi sukupolvi.Nyt kuitenkin näyttää siltä, että 1980-luvulla syntyneistä jää Suomeen vahvempi jälki kuin meistä hieman vanhemmista.