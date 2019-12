Mielipide

Lapsen älypuhelin kannattaisi takavarikoida lukemisen ajaksi

työssäni yhä useammin oppilaita, joiden on vaikeaa saada mitään tekstiä kirjoitetuksi. Kirjoittamisen vaikeus liittyy tyypillisimmillään lukemisen vaikeuteen.Lukemisen vaikeus voi toki johtua esimerkiksi keskivaikeasta tai vaikeasta lukivaikeudesta. Tyypillisimmillään lukemisen vaikeus on kuitenkin sitä, ettei lukemiseen jakseta tai osata keskittyä.oppilaat lukevat kirjaa samanaikaisesti kuin vastaan­ottavat viestejä älypuhelimesta. Tällöin lukemisen prosessi ei pääse edes kunnolla käyntiin, sillä keskimääräisesti vaikkapa tietokonepelaamista harrastava, useampaa Youtube-kanavaa seuraava oppilas saa useita satoja viestejä päivässä puhelimeensa.Älypuhelin ja pelaaminen ovat pahin este lukemiselle. Ne ovat myös helppo keino työntää haastavampia, ei niin mieluisia tehtäviä syrjään.Tutkimuksella on kiistattomasti osoitettu, että kirjoittamisen taito paranee lukemalla kaunokirjallisuutta. Tässä on meillä haaste: millä saa kaunokirjallisuutta lukemaan oppilaan, joka ei pysty keskittymään kirjan lukemiseen?Lukemiseen pitää saada kotiväen tuki, sillä opettajan vaikutus ei valitettavasti ulotu koulun ulkopuolelle.saadaan diagnosoitu tieto oppilaan lukivaikeudesta. Keskivaikea lukivaikeus testauksen lopputuloksena tarkoittaa, että oppilas saa varmistetun tiedon siitä, että hänen on haastavampaa ja hitaampaa lukea kuin muiden ikätovereiden. Oppilaan tulee siis lukea enemmän ja pidempään kuin muiden saavuttaakseen samat tavoitteet kuin ikätoverit.Vaikeuden tiedostaminen tuottaa tarpeen lukea enemmän. Johtuupa oppilaan kokema kirjoittamisen vaikeus sitten lukivaikeudesta tai siitä, ettei hän pysty keskittymään lukemiseen oma-aloitteisesti, lääke on sama: enempi lukeminen, ja ­nimenomaan keskittynyt lukeminen, jossa älypuhelin tai muut häiriötekijät eivät ole läsnä.ja kirjallisuus on vaativa oppiaine, sillä lukeminen on kaiken opiskelun perusta. Oppiminen on muistamista, ja jotta oppisimme, meidän tulee voida keskittyä opittavaan asiaan.Pysyvän muistijäljen syntyminen vaatii useita toistoja. Mitä enemmän lukemisessa on haasteita, sitä useampia toistoja aivot tarvitsevat asian mieleen painamiseksi.on puolestaan suora vaikutus kirjoittamiseen, sillä lukiessamme saamme ­ajatuksia, rakenteita ja sanoja ja ennen kaikkea kirjakielisen mallin ajatustemme ilmaisuun. Sitä ei voi saada puhekielestä.Huoltaja, tarjoa lapsellesi mahdollisimman hyvät olosuhteet keskittyneeseen kuuntelemiseen ja lukemiseen ja vahdi, että lapsi niin myös tekee – ja siis ilman älypuhelimen samanaikaista käyttöä.