Äidin on vaikea puhua alkoholinkäytöstään

toiminnanjohtaja Annina Laaksonen kirjoitti (HS Mielipide 16.12.) naisten alkoholinkäytöstä. Hän nosti esiin tärkeän näkökulman naisiin kohdistuvista paineista ja rooliodotuksista.Naisen rooleista äidin rooli on kenties suurin, johon kohdistuu odotuksia, toiveita ja vaatimuksia naisilta itseltään ja ympäröivästä yhteiskunnasta. Äitiys yhdistettynä ongelmalliseen alkoholinkäyttöön on asia, josta sekä yksilö- että yhteiskunnallisella tasolla on vaikea puhua. Äidit saattavat häpeillä ja salata alkoholinkäyttöään tai pelätä seurauksia, jos se tulisi ilmi.Tuoreimmassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen selvityksessä päihteitä käyttävistä äideistä todetaan, että äitien alkoholinkäyttö jää usein tunnistamatta palvelujärjestelmässä. Olemme samaa mieltä selvityksestä nousevasta ehdotuksesta, että päihteidenkäyttö täytyy ottaa rohkeasti puheeksi kaikkien perheiden kanssa. Empaattinen kohtaaminen ja rohkea puheeksi ottaminen on tärkeintä, jotta äiti kokisi omasta tilanteestaan kertomisen helpommaksi. Tämän lisäksi tarvitaan riittävästi matalan kynnyksen palveluita sekä tietoa niistä.Ensi- ja turvakotien liiton valtakunnallinen Pidä kiinni -hoitojärjestelmä auttaa raskaana olevia ja pikkulapsiperheitä, joilla on haasteita päihteiden kanssa. Matalan kynnyksen palveluistamme voi hakea apua ­nimettömästi.