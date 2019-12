Mielipide

Ay-jäsenyydellä kikkailu saa tukan nousemaan pystyyn

syksyn työmarkkinatilanne lakonuhkineen on tuonut uusia piirteitä ammattijärjestöjen toimintaan. Työntekijät saalistavat etuuksia, ja samaan aikaan heitä pitäisi auttaa ja neuvoa.Jäsenyys ammattijärjestössä tulee työntekijälle ajankohtaiseksi usein vasta silloin, kun oma työpaikka tai palkka on vaarassa. Maksut halutaan minimoida ja etuudet maksimoida.Ammattijärjestöjen asiakaspalveluissa ponnistellaan erityisesti juuri nyt ay-shoppailijoiden kanssa. Heillä mielipiteet voivat vaihtua päivittäin. Erään jäsenasioita hoitavan työntekijän mukaan tukka on noussut välillä pystyyn: ”Saanko lakkoavustusta, jos liityn nyt liiton jäseneksi?” ”Perun eilisen jäsenhakemukseni, koska ehdin jo liittyä toiseen ammattijärjestöön.”Tämä on vastuutonta ja kestämätöntä.Meillä on hieno yhteiskuntajärjestelmä, mutta sitä ei voi rakentaa itsekkäästi niin, että etuuksia aletaan shoppailla.Ammattijärjestöjen tehtävä on ylläpitää ja turvata yhteiskunnan jatkuvuutta yhteistyöllä sekä yhdistämällä sen työntekijöitä edunvalvonnassa.