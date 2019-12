Mielipide

Päihdejoulu myrkyttää lasten mielen ja aiheuttaa perheissä kärsimystä

tuo ilon ja rakkauden juhla, on liian monessa perheessä kriisin paikka. Ajatukseni ovat kaikkien niiden perheiden, lasten ja nuorten luona, joiden vatsanpohjassa kipristelee jo pelko siitä, miten joulu menee. Niiden lasten luona, joiden silmissä on suru ja joiden mielestä olisi parempi, kun joulu olisi äkkiä ohi tai sitä ei olisi ollenkaan. Niiden lasten, joiden kotona ilmapiiri on kireä ja jännittynyt, vaikka korkki ei narahtaisikaan juuri aattona tai joulupäivänä.Ajatukseni ovat niiden lasten luona, joilla luottamus ja perusturvallisuus on haavoittunut sen takia, että aikuiset käyttävät päihteitä. Äidit tissuttelevat ”hieman” viiniä silmät sameina, isät juovat jouluoluita ja hienoa konjakkia määrän, joka on kaukana alkuperäisestä ”hieman ruoan kanssa” -selityksestä.Tämä on inhottava totuus monessa perheessä. Tältä totuudelta en itse ole pystynyt enkä edes halunnut sulkea silmiäni vuosiin. En sen jälkeen, kun oman perheen kuivahumalajoulut loppuivat ja pääsimme toipumaan. Koko kuusihenkinen perhe, me vanhemmat etunenässä.Joulussa tiivistyy monen perheen todellisuus. Se, miten voidaan, ja se, miten ryypätään. Se, miten kärsimystä joulu voi olla, vaikka ei juuri silloin juotaisikaan.Jos joulu kertoo alkoholismista ja päihderiippuvuudesta enemmän kuin ilosta, rauhasta, läsnäolosta, rakkaudesta ja vapaudesta, on sairaus vallannut kodin ja sen ilmapiirin. Silloin paras joululahja, jota näissä perheissä toivotaan, on päihteidenkäytön loppuminen. Toivotaan niin kauan, kunnes tilalle tulee toivottomuus ja ahdistus, ja sitten hakeudutaan mielenterveyspalveluihin. Toivotaan niin kauan, kunnes mieli on myrkyttynyt.Meillä avun saimme me vanhemmat, toipumiskeskeisesti. Ja nyt näyttää siltä, että sen ansiosta myös lapsemme ovat säästyneet paljolta.Toivottavasti yhteiskuntamme näkee toipumiskeskeisen hoidon ja koko perheen hoitamisen merkityksen hyvinvoinnille sekä siitä saatavat säästöt myös laajemmin. Me näemme sen konkreettisesti omassa elämässämme ja nykyään myös auttaessamme muita perheitä, alkoholismin ja päihderiippuvuuden runtelemia potilaita ja heidän läheisiään. Vastamyrkky on siis olemassa. Miksi sitä ei käytetä riittävästi, jotta jouluilo voisi olla useammassa kodissa?