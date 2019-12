Mielipide

Kokeilimme poistaa haastateltavien nimien lihavoinnin, ja se osoittautui huonoksi ideaksi

Pari viikkoa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lihavointikokeilu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy