Mielipide

Selkeä sosiaaliturva osallistaa ja kannustaa

Työllistyminen

Hallitusohjelmasta

Sosiaaliturvan

Puolueet

vähentää köyhyydessä elämisen riskiä. Työttömien köyhyysaste on Suomessa selvästi korkeampi kuin työllisten, mutta köyhyysrajan alapuolella eläviä – niitä, joiden tulot jäävät alle 60 prosenttiin kotitalouksien mediaani­tulosta – on meillä kaikkiaan moniin muihin maihin verrattuna suhteellisen vähän.Jo nyt tulonsiirrot pienentävät tehokkaasti köyhyysriskiä. Tulonsiirtojen jälkeen köyhyysriski on Suomessa EU:n matalimpia. Näillä mittareilla arvioituna Suomen järjestelmä näyttää toimivan hyvin.Kolikolla on kuitenkin kääntöpuoli. Kun tulot pienentävät etuuksia ja työllistyminen lisää käteen jäävää rahaa vain vähän tai ei lainkaan, syntyy tuloloukkuja. Niistä halutaan eroon sosiaaliturvan uudistuksella.nousee esille yhteinen käsitys siitä, ettei sosiaaliturva enää vastaa nykypäivän tarpeita. Ihminen voi joutua määräaikaisten ja osa-aikaisten työsuhteiden, osatyökyvyttömyyden sekä kuukausittaisten tulovaihteluiden vuoksi Kelan kanssa selvitysten kierteeseen.Näissä tilanteissa etuuden määrää ja ylipäänsä oikeutta etuuteen joudutaan usein tarkistamaan. Etuudet maksetaan jälkikäteen, ja tuen määrää joudutaan korjaamaan seuraavien kuukausien aikana.Uudistuksen tavoitteena pitää olla selkeä ja yksinkertainen sosiaaliturva, jossa otetaan huomioon palveluiden ja etuuksien yhteys sekä osallisuuden tarve. Uuden sosiaaliturvan pitäisi myös kyetä ennakoimaan tuen tarve ja käyttämään digitalisaatiota saavutettavuuden parantamiseen ja byrokratian purkamiseen. Yhdellä hakemuksella tulisi saada yksi päätös ja yksi maksu.uudistuksessa yksi merkittävä kysymys on perusturvan taso. Jos se on matala, etuudet eivät riitä elämisen välttämättömiin menoihin. Se puolestaan ajaa ihmisiä toimeentulotuelle, viimesijaisen tuen ääreen.Yhteiskunta ei ole kestävällä pohjalla, kun toimeentulotuen saajien määrä on suuri. Nykyinen sosiaaliturva ei tunnista kaikkia uusia riskejä, ja niiden kirjaaminen lakiin etuuden myöntämisen perusteiksi on hankalaa.Sosiaaliturva on ollut tähän asti tulonmenetyksen tai tulojen puutteen korvaamista, eräänlaista vakuutusajattelua. Hyvinvointi perustuu kuitenkin sekä hyvinvointivaltion että kansalaisyhteiskunnan toimiin, ei pelkästään rahaan.Etuuksien ja palvelujen tarve halutaan nivoa entistä enemmän toisiinsa. Nykyisessä sosiaaliturvassa korostuu ihmisen fyysinen työkyky, mutta työkyvyn muut puolet ymmärretään sosiaaliturvan toimeenpanoa koskevassa lainsäädännössä heikosti.Uudistuksessa kannattaa miettiä huolellisesti, miten lainsäädännön yhdenmukaisuus ja ihmisten keskinäinen yhdenvertaisuus suhteutetaan yksilöllisiin tarpeisiin ja vaihtelevien tilanteiden vaatimuksiin.Kelaan tulviva asiakaspalaute osoittaa, että laki ei tavoita ihmiselämän moninaisuutta.Sosiaaliturva on valtava kokonaisuus, jossa kaikki osat vaikuttavat toisiinsa. Siksi tulevan uudistuksen on edettävä asteittain ja kokeilujen kautta.ovat puhuneet vuosikausia sosiaaliturvan uudistuksesta yhtäältä universaalina tai syyperusteisena ja toisaalta vastikkeettomana tai vastikkeellisena mallina. Mallien ei ehkä tarvitse olla toisiaan poissulkevia. Vastikkeellisuus ei saa johtaa etuuden tai palvelun menettämiseen, mutta se voi liittyä etuuteen tai palveluun. Aktiivisuudesta voidaan myös palkita.Byrokratiasta kärsivät esimerkiksi syrjäytymisvaarassa olevat nuoret. Siksi asiakas halutaan ottaa mukaan oman asiansa käsittelyyn, ja vastuu asiakkaasta pyritään antamaan yhdelle työntekijälle. Samalla Kelan, työvoimahallinnon sekä kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon välille luodaan moniammatilliset tiimit.Kelassa on nähty, että koko toimeentuloturvaprosessin kehittämisellä on kiire. Tarvitsemme enemmän oikea-aikaisuutta, nopeampaa pääsyä pois toimeentulotuelta ja osallisuuden tukiverkkoja.Kehitys Kelan toimintatavoissa ei poista sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen tarvetta, mutta se vähentää byrokratiaa. Kelan työvoimaa on kohdennettava oikein. Eri toimijoiden välistä joustavuutta ja organisaatioiden välistä tiedonsiirtoa on parannettava. Näin kohennettaisiin asiakkaiden osallisuutta.