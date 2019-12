Mielipide

Pakko on ikävä sana, mutta se sai pojan lukemaan

Joulukuun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vertailussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vanhempana

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy