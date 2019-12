Mielipide

Yletön englannin viljely tärvelee suomen kielen

lainasanojen käyttö näyttää lisääntyvän joka puolella. Kaupat, ravintolat ja kahvilat mainostavat englanninkielisillä mainoslauseilla. Monessa uudessa ravintolassa on englantia puhuvan tarjoilijan lisäksi vain englanninkielinen ruokalista. Yritysjohtajien puheissa vilisee englanninkielisiä lainasanoja naurettavuuteen saakka.Jokunen aika sitten avattiin Pasilaan kauppakeskus Tripla, eli viralliselta nimeltään Mall of Tripla. Triplan eri kerrosten nimiä ovat Soul Streets, Balcony, Little Manhattan, Downtown, Nordic Avenue, Food Market ja Down Under. Triplan hotellin nimi on Original Sokos Hotel Tripla.Lisäksi Triplassa sijaitsee uusi suomalaisen musiikin museo, jonka nimi on osuvasti Finnish Music Hall of Fame. Jos Triplassa olisi myös uusi suomalaisen kirjallisuuden museo, niin oletan, että sen nimi olisi Finnish Literature Hall of Fame.Lähes kaikki Triplan asiakkaat ovat suomalaisia. Mitä ihmettä Triplan omistajat yrittävät viestiä englannin kielellä? Tyhjänpäiväisten lainasanojen sijaan olisi ollut helppo keksiä esimerkiksi mukavia Stadin slangin murresanoja.Lukuisia muitakin esimerkkejä englanninkielisten lainasanojen lisääntyvästä käytöstä nähdään päivittäin. Ullanlinnassa sijaitsevan Ohranan talon uusi nimi on Grand Residence 21. Kyseinen taloyhtiö mainostaa consierge-palvelua, mikä tarkoittaa suomeksi pyykinpesua ja siivousta.Ohranan taloon liittyy paljon historiaa. Jäin ihmettelemään, miksi vanha perinteinen Ohranan talon nimi muutettiin englanninkieliseksi.Olen huolissani suomen kielen tulevaisuudesta. Mitä muuta suomen kielestä on jäljellä muutaman vuosikymmenen kuluttua kuin pelkkiä englanninkielisiä lainasanoja?Kieli on keskeisin osa kansallista identiteettiä. Englanninkielisten lainasanojen lisääntyvä käyttö raiskaa suomalaista kulttuuriperintöä pahimman kerran.