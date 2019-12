Mielipide

Lastenkulttuuri on hyvä syy hankkia lapsia

Koko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Harva

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaikki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suurin

pian päättyvän vuoden ajan on pohdittu, miksi suomalaiset eivät enää saa yhtä paljon lapsia kuin aiemmin. Siksi haluan nyt nostaa esiin yhden erityisen ihanan syyn hankkia elämäänsä lapsia, omia tai lainattuja.Se on suomalainen lastenkulttuuri.aikuinen jaksaa tutustua lastenkulttuuriin kovin syvällisesti ilman lapsia – onhan aikuisille tarjolla enemmän, suurempaa ja isommalla rahalla tehtyä taidetta ja viihdettä. Paras lastenkulttuuri puhuttelee kuitenkin myös aikuisia.Ilman lapsia en ehkä olisi mennyt katsomaan Pientä merenneitoa Helsingin kaupunginteatteriin ja nähnyt, kuinka Sonja Pajunoja ui näyttämön yläpuolella taianomaisesti. Veikkaan, että tänäkin jouluna katsotaan Kanelia kainaloon, Tatu ja Patu!, jota aikuinen jämähtää vahingossa tuijottamaan. Puolitoistavuotias osaa jo toivoa iltalaulun esittäjäksi Pikku Papun orkesteria, joka on vanhempienkin suosikki.Lapsille lukeminen avaa uusia maailmoja, ja kirjojen kuvitukset ovat taidetta. Viimeksi ihailin Helsinki-kuvia ja kissan silmiä, jotka ovat syvät kuin meri kirjassa Koira nimeltään Kissa tapaa kissan.toimijat eivät saa tarpeeksi tukea ja huomiota. Samalla kun uusia teoksia ja tapahtumia syntyy, toisten tie tyssää.Uskon silti, että lastenkulttuurin arvostus on nousussa. Se näkyy esimerkiksi hankkeissa, joissa kulttuuria tuodaan jokaisen lapsen ja nuoren saataville.Helsingissä päätettiin tarjota kaikille kaupungissa syntyville lapsille oma kulttuurikummi. Esimerkiksi vuonna 2020 syntyvät lapset saavat kummikseen Helsingin kaupunginorkesterin, ja vuoden 2021 lapset yhden kuudesta helsinkiläisestä teatterista. Näin tuhannet perheet saavat ilmaisia taide-elämyksiä.Helsingissä koululaisryhmät ovat myös kuluvan vuoden alusta saaneet liikkua maksuttomasti julkisessa liikenteessä, mikä mahdollistaa yhä useamman lapsen pääsyn esimerkiksi museoon. Samankaltainen malli on käytössä tai suunnitteilla monessa muussakin kaupungissa.Suomen historian suurimman nuorten kulttuurihankkeen Taidetestaajien jatko on turvattu lukuvuodeksi 2020–2021. Taidetestaajat vie kaikki Suomen kahdeksasluokkalaiset kahdelle taidevierailulle vuosittain.kiitos kuuluu silti lastenkulttuurin tekijöille, jotka antavat kaikkensa, jotta oikeasti laadukas taide tavoittaisi pienimmätkin.