Mielipide

Neljän pienen lapsen äitinä päiväkotiralli on raskasta

Hallitus

Kaikki

Näiden

Suuria

aikoo kääntää kaikki kivet työllisyystavoitteen saavuttamiseksi. Yksi kivi olisi työsuhteisen lastenhoitajan palkkaamisen helpottaminen.Olen neljän pienen lapsen äiti. Minulla on akateeminen koulutus ja haluaisin pysyä työelämässä. Päiväkotiralli on kuitenkin käynyt liian raskaaksi perheellemme. Hoitajan palkkaaminen kotiin on ainoa keino saada voimavarat riittämään työssäkäyntiin. Saman kokemuksen jakavat monet tuntemieni suurperheiden vanhemmat.lapset halutaan nyt varhaiskasvatuksen piiriin. On tutkimuksia, joissa todetaan varhaiskasvatukseen osallistumisen lisäävän lapsen menestystä koulussa. Verrokkiryhmänä tutkimuksissa ovat olleet kotihoidon tuella hoidetut lapset.Nyt kannattaisikin erottaa toisistaan nämä kaksi: kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki. Kotihoidon tuen avulla useimmiten toinen vanhemmista jää kotiin hoitamaan lapsia. Riskinä on, että suurperheen kohdalla tällainen vanhempi jää vuosikymmeniksi ilman koulutusta ja tuloja.Yksityisen hoidon tuen avulla sen sijaan hankitaan varhaiskasvatus kotiin, jotta molemmat vanhemmat pääsevät kouluttautumaan, työllistymään tai perustamaan yrityksiä.tukien käytön seuraukset ovat siis täysin päinvastaiset, kun ajatellaan työllisyyttä ja taloutta. Yksityisen hoidon tuella ei ole myöskään tutkimuksissa todettu yhteyttä huonoon koulumenestykseen, toisin kuin kotihoidon tuella.Äidin koulutustaso on lapsen koulumenestystä ennustettaessa suurin yksittäinen tekijä. On selvää, että äidin kannattaa mieluummin käydä töissä ja opiskella kuin käyttää voimavaransa lasten päiväkotikuljetuksiin laadukkaan varhaiskasvatuksen perässä. Monelle suurperheen äidille näiden yhdistelmä on liikaa, ja jotkut valitsevat vain päiväkodin.Harmillista on, että pääosin erittäin laadukas ja lähestulkoon ilmainen päivähoito ei kuitenkaan lopulta palvele monia suurperheitä työllistymiseen asti.Työsuhteisen hoitajan palkkaaminen on sen sijaan monessa kunnassa huomattavan kallista ja aina myös todella riskialtista, vaikka se olisi parhaimmillaan näiden perheiden arkea todella helpottava järjestely.perheitä on vähän, mutta niissä eläviä lapsia on jo lukuisampi joukko. Suurperheen äidin pääsy opiskelemaan ja työmarkkinoille parantaisi tutkimusten perusteella monen lapsen oppimistuloksia. Se vähentäisi tietenkin myös lapsiperheköyhyyttä ja toisi kunnille verotuloja.Lisäksi on hyvä tietää, että yksityinen hoito perheen kotona on yhteiskunnalle kaikista edullisin varhaiskasvatusmuoto. Se olisi ratkaisu moneen.Hallituksen on aika osoittaa, että tässä maassa tavallisilla voimavaroilla varustetun naisen on mahdollista sekä saada useampi lapsi että käydä töissä.