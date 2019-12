Mielipide

lokakuussa Lontoossa: Metrotunnelissa oli tyypilliseen tapaan katusoittaja. Huomio kiinnittyi soittajan edessä olevaan kylttiin: kosketa luottokortilla, tuet kolmella punnalla.Soittajalla oli lähimaksulaite. Myönnetään, epäilys nousi ja kysymys, paljonko tililtäni oikeasti lähtisi.Epäilys oli turha. Lontoon kaupunki otti jo viime vuonna käyttöön katusoittajille tarkoitetut lähimaksulaitteet – ensimmäisenä maailmassa.Soittaja saa laitteen ja määrittelee itse siihen summan. Homma on toiminut loistavasti, ja arvioiden mukaan jopa kaksi kolmasosaa katusoittajien saamista rahoista tulee nyt lähimaksujen kautta.moiseen on ryhdytty? ”Jotta Lontoo säilyttäisi asemansa maailmanlaajuisena musiikin pääkaupunkina, on elintärkeää, että tuemme huomisen tähtiä”, sanoi Lontoon pormestari Sadiq Khan.Tässä on se pointti. Koska käteisellä maksaminen vähenee jatkuvasti, ohikulkijoilla ei ole enää taskuissaan kolikoita. Soittajille tilanne oli turhauttava, ja sitä se alkaa olla muuallakin.Esimerkiksi näin joulun alla on runsaasti erilaisia myyjäisiä ja markkinoita. Kortilla maksaminen on lisääntynyt niissäkin, mutta yhä useassa myyntipisteessä käy vain käteinen raha.Lisäksi vaihtoehtona voisi olla mobiilimaksaminen, mutta sekään ei onnistu läheskään kaikkialla.Tietysti voi hokea, että kortilla tai mobiililla maksaminen on mennyt liiallisuuksiin tai että käteisellä maksaminen on luotettavampaa. Se ei kuitenkaan auta sitä myyjää, jolta jää kaupat tekemättä, kun erittäin monella ei yksikertaisesti ole käteistä rahaa mukanaan. Paluuta laajamittaiseen käteiskauppaan ei ole, oravannahoista puhumattakaan.vielä Lontooseen, joka on muutenkin lähimaksun edelläkävijä, josta vaikkapa Helsingin seudun liikenne (HSL) voisi ottaa oppia – tai olisi voinut.Kun esimerkiksi pääkaupunkiseudun lähijunissa loppui lippujen myynti, laitureille ilmestyi lippuautomaatteja, joita arvosteltiin paljon. Lisäksi bussissa pitää maksaa käteisellä, jos vaikkapa matkakortti on unohtunut ja jos HSL:n sovellus ei ole käytössä.Miten homma toimii Lontoossa? Lähimaksulla. Metrossa ja busseissa ei tarvitse enää lippuja tai ladattavaa Oyster-korttia kertamaksuihin. Systeemi vielä laskee maksut siten, että lähimaksulla summa on aina korkeintaan päivälipun verran. On jokseenkin kätevää.