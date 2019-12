Mielipide

Joulupöydässä ei ole sijaa ruokahävikille

Ruoantuotanto

Suomi

Kuluttajat

Ylimääräisestä

tuottaa huomattavan osan ympäristökuormituksesta. Ruokaa tarvitsemme elääksemme, mutta ruokahävikkiä voimme vähentää.Myös joulupöydän tarjoiluja valmisteleva kuluttaja on paljon vartijana. Etenkin ruoan haaskaamisen välttäminen on tehokas tapa huolehtia siitä, että luonnonvaroja riittää myös tuleville sukupolville.Syömäkelpoisen ruoan päätyminen roskiin kuormittaa ilmastoa ja heikentää siten ihmisten ja eläinten hyvinvointia, ruokaturvaa, vesitaloutta ja luonnon monimuotoisuutta. Vaikutusten mittakaavaa voi olla vaikea hahmottaa. Esimerkiksi kahvikupillisen tuottamiseen on käytetty tuotantoketjussa 140 litraa vettä – ja täysin turhaan, mikäli kupin sisältö kaadetaan viemäriin.Suomessa vuotuisen ruokahävikin on arvioitu aiheuttavan hiilidioksidipäästöjä saman verran kuin 100 000 henkilöautoa päästää ilmoille vuoden aikana.on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite Suomen ruokahävikin puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä.Tavoitteen saavuttaminen vaatii paljon työtä kaikilta ruokajärjestelmän toimijoilta. Ministeriöt viimeistelevät yhdessä Luonnonvarakeskuksen ja elinkeinoelämän kanssa tiekarttaa, jolla pyritään hävikin mittaamiseen ja vähentämiseen ruokaketjun jokaisessa vaiheessa.Euroopan unioni on maailman suurin ruoan viejä ja tuoja. EU:n ratkaisut vaikuttavat ympäristöön ja kansojen hyvinvointiin myös unionin rajojen ulkopuolella. Ruokapolitiikalla unioni voi ja sen pitää kantaa vastuuta kestävän kehityksen toteutumisesta maailmanlaajuisesti.Ruokahävikin torjunta ja ruokajätteen vähentäminen ovat kiinteä osa uuden Euroopan komission vihreän kehityksen ohjelmaan kuuluvaa kestävän ruokapolitiikan strategiaa (Farm to Fork). Komissio julkaisi vastikään käytännönläheiset suositukset ruokahävikin vähentämisestä kaikille ruokaketjun toimijoille. Suositusten lähtökohtia ovat monialainen yhteistyö ja suunnitelmallisuus. Ylimääräisen ruoan tuotantoa pyritään järjestelmällisesti välttämään, ja elintarvikeketjussa syntyvä ylijäämä yritetään hyödyntää täysimittaisesti.On tärkeää, että koko EU:ssa pyritään samanlaisiin mittaus- ja vähennystavoitteisiin. Tähän kannustaa myös EU:n jätelainsäädäntö ja sen elintarvikejätettä koskeva uusi asetus, jonka mukaan jäsenmaiden on laadittava ensi vuonna tuottamastaan elintarvikejätteestä raportti komissiolle.Kokemusten hyödyntäminen, ruokahävikin vähentämisestä kertyneen tiedon jakaminen ja hävikin määrän seuraaminen auttavat löytämään parhaat käytännöt. Aiempien kokemusten perusteella voidaan karsia keinovalikoimasta sellaiset toimet, jotka eivät ole tehonneet hävikin määrään toivotulla tavalla.ovat avainasemassa, kun puhutaan ruokahävikin vähentämisestä. Laskelmien mukaan Suomen kotitalouksissa syntyy noin 30 prosenttia kaikesta ruokahävikistä. Koteihin ostetusta ruoasta noin kuusi prosenttia päätyy roskiin.Tämä tarkoittaa 120–160:tä miljoonaa kiloa hukkaan heitettyä ruokaa vuodessa. Kotitalouksien toimintatavat vaikuttavat koko ruokajärjestelmään.Hävikin vähentämisen on oltava kuluttajille helppoa. Digitalisaatio ja uudet sovellukset voivat helpottaa ostoslistan tekemistä. Lounasravintolan noutopöydässä voidaan ottaa käyttöön aiempaa pienemmät lautaset tai luopua erillisistä salaattilautasista. Elintarviketeollisuus voi tarjota kuluttajille pienempiä pakkauksia sekä valistaa, miten merkinnät ”parasta ennen” ja ”viimeinen käyttöpäivä” eroavat toisistaan. Monia erilaisia keinoja yhdistämällä päästään tehokkaaseen muutokseen.Kansalaisjärjestöillä on suora yhteys kuluttajiin sekä tietoa ja ymmärrystä kuluttajien arjesta. Kun ministeriöiden, viranomaisten, tutkimuslaitosten ja järjestöjen yhteistyötä vahvistetaan, varmistetaan riittävät resurssit pitkäjänteiseen työhön ja kohdennetaan yritysten kannustimet oikein, kunnianhimoiset tavoitteet voidaan saavuttaa asetetussa aikataulussa.ruoasta tinkiminen ja hävikin torjuminen kohentavat jokaisen taloutta ja hyvinvointia. Samalla ne ovat joululahjoja ympäristölle ja ilmastolle, kestävää kehitystä yksinkertaisimmillaan.