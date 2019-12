Mielipide

Syntyvyyden väheneminen tarjoaa myös mahdollisuuden

Vuonna

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keskeinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yli

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus http://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

2017 Suomessa syntyi yli 50 000 lasta, ja viime vuonna syntyneitä oli yli 47 000 lasta. Tänä vuonna luvun uskotaan jäävän alle 45 000:een.Merkittävä väheneminen alkoi vuonna 2013. Tätä ennen vuosittaisten syntymien määrä oli 160 vuoden ajan 60 000 tai yli muutamaa poikkeusvuotta lukuun ottamatta.Maahanmuutto on jonkin verran tasannut lapsimääriä.on tapahtumassa nopea väestörakenteen muutos, jonka mahdollisia seurauksia on viime aikoina puitu ahkerasti eri foorumeilla.Yleensä syntyvyyden vähenemisessä nähdään vain uhkia, mutta muunkinlainen tulkinta on mahdollinen.Pienenevä lapsimäärä tarjoaa väliaikaisen väestörakenteellisen lahjan (demographic gift), joka oikein käytettynä parantaisi ensin lasten ja nuorten ja myöhemmin koko yhteiskunnan hyvinvointia ja tuottavuutta.syntyvyyden vähenemiseen liitetty ongelma on heikkenevän väestöllisen huoltosuhteen uhka. Jos syntyvien lasten määrä on pysyvästi aikaisempaa pienempi ja nykyisten työikäisten odotettavissa oleva elinikä pysyy ennallaan, olemme 25 vuoden päästä tilanteessa, jossa eläkeläisiä on nykyinen määrä mutta työikäisiä eläkemaksujen maksajia vähemmän.Koska tämä voisi johtaa kansantalouden kriisiin, julkisuudessa on aktiivisesti haettu ratkaisuja, joilla syntyvyys saataisiin taas nousemaan.Vähenevä lapsiluku on kuitenkin pitkäaikainen ja globaali ilmiö. On aika epätodennäköistä, että syntyvyyttä saataisiin palautettua aikaisemmalle tasolle. Siksi yhteiskunnan on hyvä varautua tilanteeseen, jossa Suomessa on aikaisempaa selvästi vähemmän lapsia – niin epätoivottavaa kuin se monella tavalla onkin.mahdollinen ratkaisu voisi olla kääntää koko asetelma päälaelleen – muuttaa uhka mahdollisuudeksi.Kun syntyvyys on aikaisempaa vähäisempää, väestöllinen huoltosuhteemme pienenee seuraaviksi 20–25 vuodeksi. Jos tänä etsikkoaikana säilytämme lasten ja nuorten hyvinvointia edistävät resurssit entisellään, panostus henkeä kohden kasvaa. Tämä mahdollistaisi paremman lasten terveyden- ja sairaanhoidon, mutta myös pienemmät luokkakoot päiväkodeissa, esiopetuksessa ja peruskouluissa, varhaisemman sosiaalisten ongelmien havaitsemisen ja tiheämmät sosiaalisen tuen verkostot. Näin nuoret aikuiset olisivat tulevaisuudessa terveempiä ja koulutetumpia. Yhteiskunnallinen syrjäytyminen vähenisi, ja työllisyysaste kohoaisi. Päinvastoin kuin pelätään, seurauksena olisikin pysyvästi alentunut huoltosuhde ja paraneva kansantalous ja -terveys.satavuotisen itsenäisyytensä aikana Suomi on noussut köyhästä kehitysmaasta rikkaaksi hyvinvointivaltioksi. Sijoitus lapsiin ja heidän terveyteensä turvaa menestystarinan jatkumisen myös seuraavat sata vuotta.Lasten määrän väheneminen tarjoaa tähän hieman yllättävän mahdollisuuden, joka kannattaa käyttää hyväksi.