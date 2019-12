Mielipide

Vanhemmat tekevät joka päivä työtä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi

Vanhemmuuteen

ei ole tutkintoa. Monille vanhemmuus on alusta pitäen luontaisesti sisäistetty toiminnanohjausjärjestelmä, joka tarjoaa automaattisesti toimivia ratkaisuja ja keinovalikoimaa lapsen kasvattamiseen. Useille se ei kuitenkaan rakennu sisäsyntyisesti, ja vanhemmuus voi myös horjuttaa minäkuvaa sekä hallinnan tunnetta. Riittämättömyyden ja keinottomuuden tunteiden jakamiseen sekä vanhemmuuden tukemiseen tarvitaan joskus ulkopuolista apua.Me vanhemmat olemme lastemme kasvualustoja. Tehtävämme on tukea heitä ihmisiksi, jotka huolehtivat sekä itsestään että toisista ja kykenevät rakastamaan sekä tekemään osuutensa yhteisen hyvän elämän rakentamiseksi. Lapsemme ovat ainoa tulevaisuus, joka meillä on. Heihin ja väkevään vanhemmuuteen panostaminen on kannattavinta työtä kestävän hyvän tulevaisuuden rakentamiseksi. Vanhemmuuteen sisäänrakennettu syyllisyys kuuluu diiliin. Sopivassa määrin se saa meitä tarkastamaan kurssia, valintojamme.Lastenpsykiatri Jari Sinkkosen mukaan lapsia on vuosikymmenten saatossa kasvatettu turhan reippaiksi ja pärjääviksi. Ihmisiksi, jotka ovat oppineet pelkäämään omien tunteidensa lisäksi myös toisten tunteita.Näkymättöminä tunteet ja puhumattomat asiat oireilevat ihmisten mielissä ja kehoissa: ahdistustiloina, masennuksena ja fyysisinä oireina. Jos me aikuiset emme kestä hankalia tunteita, miten siedämme niitä jälkikasvussamme? Moni vanhempi kipuilee, miten toimia raivoavan teinin kanssa. Miten uskallan pysäyttää pelin, kun tilanne sitä vaatii?Poikien ylivilkkaus puhututtaa ja myös se, miten rohkaista tyttöjä kasvamaan aikuisiksi, jotka hyväksyvät muotonsa ja luontonsa. Miten auttaa nuorta löytämään paikkansa maailmassa? Energisten poikien isät: Nähkää vilkkaus elämänenergiana, joka purkautuu kiipeilyn ja juoksentelun tarpeena. Tukekaa heitä purkamaan energia leikkeinä, liikuntana. Pojat kaipaavat vanhempia mukaan temmeltämiseen ja painimiseen.Ikään ja sukupuoleen katsomatta lapset tarvitsevat fyysistä läheisyyttä. Läsnä olevaa vanhemmuutta. Emotionaalinen saatavuus eli tunneyhteys lapseen luo yhteyttä vanhemman ja lapsen välille, mikä rauhoittaa ja tasapainottaa kehittyvää mieltä. Lapset, jotka kokevat hyväksyntää sellaisina kuin he ovat – kaikkine tunteineen ja ajatuksineen –, voivat rauhoittua olemaan oma paras itsensä ilman ulkopuolisia temppuja.Ihaillaan nuoriamme. Kerrotaan heille, että he ovat parasta mitä on.