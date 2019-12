Mielipide

Taide- ja kulttuuritoiminta auttaa parantamaan terveyttä ja hyvinvointia

Yksinäisyys

, masennus, arvottomuuden tunne ja syrjäytyminen – miten ehkäistä monimutkaisia kehityskulkuja, jotka johtavat elämän syrjäraiteille? Nykyisessä pirstaloituneessa palvelujärjestelmässä voi olla vaikea tulla nähdyksi ja kuulluksi tai tuntea olevansa osa yhteiskuntaa. Monet jäävät vaille tarvitsemaansa apua.Osallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi on syytä käyttää nykyistä enemmän tutkimustietoa. Maailman terveysjärjestö WHO on julkaissut tähän asti laajimman katsauksen taiteen ja kulttuurin vaikutuksista. Viesti on selvä: on vahvaa tutkimusnäyttöä, että taide- ja kulttuuritoimintaan osallistuminen auttaa parantamaan terveyttä ja hyvinvointia. Se voi jopa ehkäistä ja hoitaa psyykkisiä ja fyysisiä sairauksia sekä auttaa selviytymään useiden akuuttien ja kroonisten sairauksien kanssa.Suomessa kulttuurin ja taiteen hyvinvointivaikutukset on tiedetty jo pitkään. Ne on tunnistettu niin varhaiskasvatuksessa, kouluissa kuin vanhustyössäkin. Silti vakiintuneet rakenteet ja ratkaisut tutkimustiedon ottamiseksi käyttöön junnaavat paikoillaan.WHO:n raportti suosittaa taidelaitoksia ottamaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen strategiseksi painopisteeksi. Kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalojen yhteistyötä on vahvistettava sekä lisättävä taidetta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa.Tämä työ on Suomessa jo käynnistynyt. Taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin valtakunnallinen yhteyspiste Taikusydän ja sen 14 alueverkostoa yhdistävät alan toimijoita kattaen lähes koko Suomen. Myös uudistuvat tutkintokoulutukset huomioivat monialaisen yhteistyön tarpeen. Esimerkiksi Uudellamaalla Metropolia-ammattikorkeakoulu ja Taideyliopisto kehittävät kaupunkien kanssa osaamista luovaan toimintaan ja taiteen soveltavaan käyttöön.Vaaditaan kuitenkin nykyistä vahvempaa tahtotilaa ja ennen kaikkea pitkäjänteistä, projektirahoituksista riippumatonta toimintaa, jotta tutkimusten osoittama hyöty toteutuu käytännössä. Tarvitaan laajempaa näkemystä hyvinvoinnista, johon kuuluvat myös luova toiminta, kulttuuri ja taide. Tarvitaan päättäjiltä yhteistyötä budjettisuunnittelussa yli sektorirajojen. Lyhytnäköinen talousajattelu hyvinvointinäkökulmien kustannuksella tulee meille kalliiksi monella tavalla.