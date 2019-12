Mielipide

Lumiset talvet ovat suojelemisen arvoisia

suomalaisilla on aivan erityinen suhde lumeen. Olemme pitäneet lunta lähes itsestäänselvyytenä. Suomalaislapset osaavat tehdä lumienkelin usein ennen kuin oppivat puhumaan.Meillä on rikas perinne lumilajeissa. Hiihtoa, laskettelua ja lumilautailua harrastaa yli miljoona suomalaista. Tuhannet penkkiurheilijat saavat iloa suomalaisten menestyksestä talvilajeissa.Lumiset talvet eivät kuitenkaan ole enää itsestäänselvyys. Etelä-Suomessa nähdään parhaillaan, miltä tulevat talvet näyttävät, jos ilmastoa lämmittäviä päästöjä ei saada kuriin: lämpötila pysyy plussan puolella, eikä lumesta ole tietoakaan.Suomen vuotuinen keskilämpötila nousee lähes kaksi kertaa niin nopeasti kuin koko maapallon keskilämpötila. Lämpeneminen on voimakkainta nimenomaan talvella. Joulukuut ovat lämmenneet jo viisi astetta.Talviurheilu siinä muodossa kuin me sen tunnemme, saattaa olla päättymässä. Talviurheilun mahdollistava alue Suomessa ja maailmalla pienenee koko ajan, joten myös harrastajia ja urheilijoita on vähemmän.Waterloon yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan 21 talviolympiakaupungista enää 12:ssa voitaisiin vuonna 2050 järjestää kisat. Joukosta olisivat pois esimerkiksi Vancouver, Sotši, Sarajevo, Oslo, Innsbruck ja Garmisch-Partenkirchen.Moni lumen ja talviurheilun ystävä kysyy, mitä hän voisi tehdä. Ilmastonmuutoksen asettama haaste on valtava.Suurten haasteiden edessä on olennaista, mitä me teemme isoina joukkoina, ei ainoastaan yksilöinä. Päättäjillämme ei ole rohkeutta tehdä tarvittavia ilmastopäätöksiä, ellei heillä ole niihin kansalaisten tukea.Yhdessä me lumen, talvien ja talviurheilun ystävät voimme olla merkittävä joukkovoima. Näytetään, että olemme valmiita muutokseen ja että haluamme olla osa sitä. Lumi tarvitsee nyt puolustajansa.