Mielipide

Jokainen saa itse valita, mitä ja kuinka paljon jouluna syö

Ruoka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

ei ole vihollinen. Jouluna saa syödä, mutta niin saa kaikkina muinakin päivinä ja ajankohtina. Ruoka ei ole koskaan vihollinen, joka vain joulupöydässä muuttuu sallituksi. Jouluruoan mauista saa tykätä tai olla tykkäämättä, mutta ruoasta puhutaan aina arvostavaan sävyyn.Jokainen saa syödä syyllistymättä. Jokainen saa itse valita, mitä ja kuinka paljon syö. On ihan ok syödä välillä tavanomaista enemmän ja välillä vähemmän. Kaloreista puhuminen, annoskokojen tai ravintoainesisältöjen arvostelu ja syömisestä syyllistäminen sen sijaan ei ole koskaan ok.Kaikilla on samanarvoinen lupa syödä. Lupaa syömiseen ei ansaita ulkoisella olemuksella. Vatsan tai muunkaan kehonosan koko ei vaikuta siihen, onko ”varaa” syödä.Terveessä ruokasuhteessa mikään ei ole kiellettyä. Kaikkea on lupa syödä sekä joulun ja uudenvuoden että uudenvuoden ja joulun välillä.Syömistä ei ansaita eikä kompensoida liikkumisella. Vaikka olisi syönyt tavanomaista enemmän joulun aikaan, se ei automaattisesti tarkoita joulukiloja, eikä se varsinkaan tarkoita, että niitä (kuvitteellisia) joulukiloja pitäisi lähteä erikseen kuluttamaan. Liikkua toki saa joulunakin, mutta ei pakon, rangaistuksen, tai vaa’an lukeman takia.Syömistä ei ansaita eikä kompensoida syömättömyydellä. Joulun tavanomaista runsaampaa joulupöytää varten ei tarvitse säästellä syömisissään ennen joulua eikä sitä tarvitse kompensoida jälkikäteen syömättömyydellä.Jälkiruoka voi olla päivän tärkein ateria. Mitä sallitumpaa suklaan syöminen on 365 päivänä vuodessa, sitä vähemmän odotuksia, latauksia, syyllisyyttä ja hallitsemattomuutta suklaan syömiseen liittyy jouluna.