Yhdysvalloissa 1990-luku oli nykypolitiikan vinksahtanut peilikuva

osui tuttuun nimeen kirja­kaupan ala­hyllyllä. Kirjailija Joan Didionin vuonna 2001 julkaistu essee­kokoelma Political Fictions vaikutti täydelliseltä pako­tieltä nyky­politiikan repivästä maailmasta.Suurin osa kirjan esseistä käsittelee 1990-lukua. Olin juuri katsonut Frendien jakson, jossa Chandlerin pomo vitsailee ”tukevansa presidentti Clintonia ja hänen puolisoaan Billiä”, ja nähnyt meemin Sinkku­elämää-sarjan jaksosta, jossa miespäähenkilö Mr. Big esitellään seuraavana Donald Trumpina ”paitsi nuorempana ja paremman näköisenä”.Tällaiseen viattomuuden aikaan olisi hyvä joulun aikaan upota.Didionin viileistä teksteistä löytyykin nykypolitiikan vinksahtanut peilikuva. Presidentti Bill Clinton on virkasyytteessä. Hänen oma puolueensa eli demokraatit soimaavat syytteen nostaneita ”vallankaappauksesta”.Tänä syksynä sama soimaus on kuultu toistuvasti republikaanien suusta.Vastaan tulee muitakin tuttuja termejä. Hillary Clinton puhuu ”laajasta oikeistolaisesta salaliitosta” presidentin syrjäyttämiseksi. Legendaarinen politiikantoimittaja Cokie Roberts kannatti virkasyytettä mutta pelkäsi, että se tullaan muistamaan ”puolueellisena noitavainona”. Nyt samat argumentit ovat presidentin ja republikaanien käytössä.Siinä missä konservatiivit esiintyvät nyt kansanmiehinä, 1990-luvulla kon­servatiivisen aikakauslehden toimittaja kirjoitti, että ”keskivertoamerikkalaisten mielipiteen kysyminen politiikasta on sama kuin pyytäisi ahtaajia harjoittamaan avaruusfysiikkaa”.Bill Clintonin syytteellä ei ollut keskivertoamerikkalaisen tukea. Kansa ei siis tiennyt.eivät silti ole veljiä keskenään. 1990-luvulla Didion kirjoitti pisteliäästi siitä, miten kumpikin puolue tavoitteli niin kiihkeästi poliittista keskustaa, ettei äänestäjillä lopulta ollut oikeita vaihtoehtoja.Huolensa kullakin. Tämän vuosi­kymmenen tarina on ollut amerikkalaispuolueiden ajautuminen koko ajan etäämmälle toisistaan.Didion oli politiikan ulkopuolinen. Hän palaa esseissä toistuvasti siihen, miten kauas amerikkalaisten todellisuudesta poliittinen eliitti on etään­tynyt. Jälkiviisas näkee siinä Donald Trumpin vaalivoiton siemenet.Kun vielä tietäisi, millaisia siemeniä kylvetään nyt.