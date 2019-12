Mielipide

Olen hämmentynyt yksin jäämisestä yliopistolla: eikö supliikki, ystävällinen ja rento seurani kelpaa kenellekä

Muuttaessani

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus http://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

vieraalle paikkakunnalle opintojen vuoksi olin totaalisesti uuden edessä. En pelkästään omille muuton tai uuden asuinympäristön vuoksi, vaan olin ensimmäistä kertaa elämässäni ihan omillani ja yksin. Tukiverkosto jäi noin neljänsadan kilometrin päähän.Puhkuin silti intoa ja tarmoa. Olin valmis sukeltamaan loputtomaan ihmissuhdeverkostoon ja napsimaan ehtymättömät varannot uusia ystäviä. Yllättävän varhain totuus tuli kuitenkin ilmi. Naamani venähti varmaan kaksinkertaiseksi. Olin unohtunut lähtöviivalle muiden juostessa kiinni mieleistään seuraa. Tai sitten olin lähtenyt juoksemaan väärään suuntaan, sillä mielestäni olin liikkeellä yhtä lailla muiden kanssa. Kaveriporukoiden jäsenyydet luisuivat tavoittamattomiini yksi toisensa jälkeen. Whatsapp-ryhmiä muodostettiin. En todellakaan ehtinyt saada jalkaani oven väliin, jotta olisin tullut kutsutuksi mukaan mihinkään keskusteluista.Olen tilanteesta ennemmin hämmentynyt kuin surullinen. Toki joskus tunnen suruakin. Olenhan useimmiten se, joka ruokailee yksin, tekee parityöksi tarkoitetut oppimispäiväkirjat yksin ja istuu luennolla kuinkas muutenkaan kuin yksin. Kurkkuun tulee halju tunne kohdatessani ohimenevän säälivän katseen tai huomatessani ”friendshipgoalsien” olevan jälleen vauhdissa Instagramin puolella. Silloin tällöin yllätän itseni ihmettelemästä, eikö supliikki, ystävällinen ja rento seurani kelpaa kenellekään.Minulla on aina ollut ympärilläni joukko mukavia kavereita ja perhettä, ja väliaikainen itsekseen oleilu on aina ollut täysin oma valinta. Olen vaatinut omaa rauhaa ja jopa hakeutunut ylhäiseen yksinäisyyteen. Tässä mielessä en siis liene helppo ystävä. Toisaalta, kukapa ei silloin tällöin kaipaisi omaa rauhaa?Edelleenkin on toki aikoja, jolloin tarkoituksella jään kotiin välttääkseni ihmiskontaktit. Jatkuva omaan seuraan jääminen kuitenkin syö ihmistä pitkällä aikavälillä. Menee päiviä, jolloin ainoa ihminen, jolle juttelen, on kumppanini. Suuri kiitos hänelle, että pysyn kiinni yhteiskunnassa ja mielessäni säilyy malli siitä, kuinka kasvokkainen vuorovaikutus tapahtuu.Pidän itseäni aktiivisena harrastajana ja osallistun myös monenlaiseen järjestötoimintaan, niin yliopistolla kuin muuallakin. Silloin kun olen muiden seurassa (etenkin yliopistopiireissä), pyrin monipuoliseen vuorovaikutukseen. Yritystä siis on.Yritys ei kuitenkaan useimmiten saa minkäänlaista vastakaikua. Ehkäpä juuri siksi suhtautumiseni kanssaopiskelijoihini on sanalla sanoen penseä. Sisäänpäinlämpiävän ulkokuoren alla he kaikki ovat varmasti ihania, mukavia ja ystävällisiä ihmisiä. Mutta silti. Ehkä joillekin heistä olen liian tylsä ja tavallinen, toisten makuun ehkä liian riehakas ja äänekäs? Kaikessa yksinkertaisuudessaan huonotuurinen väliinputoaja.Mikäs siis onkaan pointtini? Kivat sinulle, joka olet kyennyt ystävystymään ja verkostoitumaan yliopistossa. Kavereiden löytyminen ei ole itsestäänselvyys. Tilanne on kaverustumiseen liittyen kurja myös periaatteen tasolla. En vain jostain syystä ole tajunnut hedelmää tuottavan tutustumisen koodikieltä tai poppakonstia. Puolitoistavuotisen korkeakoulu-urani aikana olen koittanut pähkäillä kikkoja itsekseni. Ja tulokset ovat hyvin pääteltävissä.Olkaa reiluja ja ottakaa koppia, arvoisat kanssaopiskelijat. Voisiko joku ystävällisesti julkilausua ne voimasanat, joiden avulla ihmiset alkavat näyttää vihreää valoa? Sanat, jotka lirkuttamalla, sopertamalla, huikkaamalla tai vaikka sähköttämällä ystävyys yliopistossa alkaa itää?