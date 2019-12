Mielipide

Mitä voisimme veronmaksun lisäksi tehdä yhteisen hyvän edistämiseksi?

tärkeää keskustella yhteiskuntamme periytyvästä eriarvoistumisesta. Ääripäät, niin sanotut huono-osaiset ja varakkaat, erkaantuvat entisestään toisistaan. Kansakunnan enemmistö voi keskimäärin hyvin.Nyt on mietittävä, miten huono-osaisuuden ketju saadaan pysäytetyksi. Ei riitä, että toteamme köyhän perheen lapsen jättävän yläkoulun kesken seitsemän kertaa useammin kuin rikkaan perheen lapsi. Kun asioita toistellaan, niitä voidaan pitää kiveen hakattuina.Ei saa olla niin, että köyhän perheen lapsi leimataan koulupudokkaaksi, yksinäiseksi ja sosiaalisilta taidoiltaan vajavaiseksi. Yksikään lapsi tai koululainen ei ole ensisijaisesti oman onnensa seppä. Jokaisella lapsella on lahjakkuutensa ja vahvuutensa, olipa sosiaalinen tausta mikä tahansa. Yhteiskunnan on otettava entistä paremmin valvontaansa, ei ensisijaisesti huostaan, pahoinvoivien perheiden lapset.Meidän, joilla on kohtalainen toimeentulo, pitäisi olla valmiita etsiytyä järjestöihin, joiden kautta voidaan kannustaa ja auttaa vaikeuksissa olevia perheitä. Sitä kautta saisimme lisättyä kadotettua yhteisöllisyyttä. Pyyteetön auttaminen lisää omaa hyvinvointia.Yhteiskunta tekee valtavasti työtä hyväksemme vuoden ympäri, yötä päivää. Mekin voisimme miettiä, mitä voisimme veronmaksun lisäksi tehdä yhteisen hyvän edistämiseksi. Vai onko jo liian myöhäistä?