Mielipide

Taloustaidoissa on parantamisen varaa

masennusta, lamaantuneisuutta. Häpeää, toivottomuutta ja turvattomuutta. Muun muassa näitä tunteita voi seurata taloudellisista vaikeuksista, joita yhä useampi suomalainen kohtaa.Velkaantuneiden suomalaisten määrä on noussut jälleen uuteen ennätykseen. Asiakastiedon mukaan yli 385 700 suomalaisella on maksuhäiriömerkintä.Velkaantumista pyritään estämään lainsäädännön keinoin, esimerkiksi kuluttajaluottojen korkokatolla ja positiivisella luottorekisterillä. Lokakuussa valtiovarainministeriön ylijohtajan Leena Mörttisen vetämä työryhmä ehdotti velkaantumisen hillitsemiseksi kiristyksiä taloyhtiölainoihin, kotitalouksien enimmäisvelkasuhdetta ja rajoituksia lainojen takaisinmaksuaikaan.ei yksin riitä, sillä sääntely ei puutu velkaantuneisuuden kasvun juurisyyhyn: suomalaisten heikkoihin taloustaitoihin.Ylivelkaantuneisuus uhkaa, jos omaa taloutta ja sen maksuvaraa ei osata arvioida realistisesti. Liian moni suomalainen ei ymmärrä, mistä rahaa tulee, mihin se menee tai mitä omalle taloudelle tarkoittaa lainan ottaminen ja sen takaisinmaksu.Nykyistä useamman tulisi ymmärtää, mitä tarkoittaa korko, millaisia kuluja pikavippien todelliset vuosikorot oikeasti aiheuttavat ja mitä seuraa, jos velan jättää maksamatta. Ihmiset tarvitsisivat tietoa myös siitä, mistä saa apua, jos raha-asiat ovat menneet solmuun.nuori saa lapsuudenkodistaan heikot eväät oman talouden hallintaan. Heikkoon taloudelliseen tilanteeseen liittyy vahvoja häpeän tunteita, mikä voi saada ylivelkaantuneet vanhemmat salaamaan taloustilanteen lapsiltaan. Jos kodeista puuttuu rahasta puhumisen kulttuuri, nuoret eivät totu pohtimaan rahankäyttöään.Heikon talousosaamisen periytymisen kierre pitäisi katkaista. Taloustaitojen opetus tulisi tuoda leikkien muodossa jo varhaiskasvatukseen.Esimerkiksi pankit ja järjestöt voisivat tukea tällaista opetusta.tuloluokissa on tarvetta nykyistä paremmille taloustaidoille. Kuvaavaa on, että suomalaiset ovat innokkaita lottoajia mutteivät yhtä innokkaita sijoittajia. Suomalaiset käyttävät rahapeleihin kolme miljardia euroa vuodessa. Summa on suurempi kuin kotitalouksien rahastoihin ja osakkeisiin vuosittain sijoittama summa yhteensä.OP-ryhmän, Marttaliiton ja Takuusäätiön aiemmin tänä vuonna tekemä tutkimus osoitti, että vain 40 prosenttia suomalaisista laittaa rahaa säästöön. Neljä kymmenestä taas ei ole lainkaan varautunut yllättäviin menoihin.Suomalaiset tarvitsevat lisää ymmärrystä siitä, miten varallisuutta voi kasvattaa osakkeisiin ja rahastoihin sijoittamalla. Talletusten osuus suomalaisten säästöistä on yhä suuri, vaikka päivittäisestä elämästä yli jäävät rahat kannattaisi laittaa tuottamaan.Säästämisestä ja sijoittamisesta tulisi tehdä suunnitelmallista. Se vaatii ymmärrystä talouden mekanismien perusteista ja korkoa korolle -ilmiöstä. Rahasto- ja osakesijoitusten suosio on kasvanut, mutta paljon voidaan vielä tehdä. Kotitaloudet pitäisi aktivoida omistajiksi suomalaisissa yhtiöissä, ja omistajuutta tulisi arvostaa enemmän.taloustaitojen opetus tavoittaisi yhä useamman nuoren ja myös aikuisen, tarvitsisimme kansallisen taloustaitojen ohjelman. Sen avulla eri toimijoiden ponnistuksia koordinoitaisiin ja päästäisiin parhaaseen mahdolliseen vaikuttavuuteen. Näin eri kohderyhmät saisivat heille sopivaa taloustaitojen opetusta ja vältettäisiin päällekkäistä työtä.Kaikkiaan 59 maalla – esimerkiksi Ruotsilla, Tanskalla ja Virolla – on OECD:n mukaan käytössä tai suunnitteilla kansallinen taloustaitostrategia. Suomen tulisi nopeasti liittyä tähän joukkoon.ovat nykyelämässä yhtä lailla välttämättömiä kuin lukutaito. Kansakuntana meillä ei ole varaa jättää näitä taitoja opettamatta suomalaisille.Omat kulunsa ja menonsa hallitsevat kotitaloudet hyödyttävät koko kansakuntaa. Taloustaitojen leviäminen johtaa myös siihen, että yhä useampi suomalainen tukee suomalaista yrittäjyyttä ja investointeja omistajuudella. Taloustaitoja opettamalla rakennetaan pohja Suomen tulevalle menestykselle.