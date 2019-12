Mielipide

Al-Holin leiri on purettava yhteistyöllä

Koillis-Syyrian

kurdihallinnon edustaja Abdulkarim Omarilla oli oikeus ja järkisyyt puolellaan, kun hän totesi terroristijärjestö Isisin aiheuttaman vaaran pysäyttämiseksi olevan tärkeää, että al-Holin leiri puretaan. Kukin maa vastaanottaa kansalaisensa ja siirtää heidät ohjelmiin, joissa nämä pyritään irrottamaan Isisin ääriaatteesta. Muistettakoon, että viime vuosina Syyrian kansa – kurdit sen osana – on kärsinyt suunnattomasti Isisin ja toisten ääri-islamististen liikkeiden harjoittamista terroriteoista.Länsimaat ovat toimineet lähes täysin vastoin Omarin toivetta. Ne ovat käpertyneet kauhistelemaan al-Holin leirillä olevien naiskansalaistensa aiheuttamaa vaaraa, jos nämä autettaisiin palaamaan kotimaihinsa – valtaosa lastensa kanssa. Ei minkäänlaista puhetta solidaarisuudesta Koillis-Syyrian kurdeille heidän taistellessaan terroristeja vastaan.Suomessakin toivotaan perussuomalaiseen tyyliin, että lapsia saataisiin tuoduksi tänne ilman äitejään tai ei tuotaisi heitäkään.Valtio voi joutua toissijaisesti vastuulliseksi yksityisten kansalaistensa toimenpiteistä, mutta tässä tapauksessa Suomella ei voi olla oikeudellista vastuuta Syyrian sotaan lähteneiden kansalaistensa edesottamuksista. Heillä oli vapaa poistumis­oikeus Suomesta, ja he lähtivät alueelle, jossa Suomella ei ollut mitään mahdollisuutta kontrolloida heidän toimintaansa.Oikeudellisen vastuun puuttumisesta huolimatta Suomi ei voi rajoittua nyrpistelemään nenäänsä, kun kriisialueen viranomaiset pyytävät kansainvälistä yhteistyötä terrorismia vastaan. Osallistuminen yhteistyöhön on välttämätöntä. Myös äidit on pyrittävä palauttamaan Suomeen erityisesti silloin, kun lapsen etu sitä vaatii.Muistammeko enää aikaa ennen Donald Trumpia? Tuolloin valtiot pitivät yleensä luonnollisena lähtökohtana ongelmien ratkaisemista yhteistyössä.Tässä herää kysymys, miksi EU:n jäsenvaltiot tai osa niistä eivät päättäneet toimia EU:n mandaatilla tai tukemana al-Holin leirillä olevien kansalaistensa auttamiseksi. Vieläkään ei ole liian myöhäistä yrittää.