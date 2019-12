Mielipide

Eutanasian sääntelyyn tarvitaan selvät lait

tai lääkäriavusteinen kuolema on nykyisin mahdollinen Hollannissa, Belgiassa, Luxemburgissa, Sveitsissä, Kanadassa, kymmenessä Yhdysvaltojen osavaltiossa ja Kolumbiassa. Lisäksi kuolinapu on mahdollinen osassa Australiaa, ja Uudessa-Seelannissa asia on tulossa kansanäänestykseen.Suomeen eutanasiaa koskevaa lainsäädäntöä ei ole saatu. Vuonna 2018 eduskunta käsitteli eutanasiaa koskevan kansalaisaloitteen. Asia siirrettiin työryhmään, joka pohtii yhä eutanasialain edellytyksiä.ja Belgia ovat olleet mallimaita niissä lähes 20 vuotta sitten hyväksytyn eutanasialainsäädännön vuoksi. Kummassakin maassa edellytetään, että eutanasiapyynnön perusteena on pyyntöä tukeva lääketieteellinen tila ja diagnoosi. Kummassakin maassa eutanasian toteuttajana pitää aina olla lääkäri.Näissä maissa haluttiin tehdä lainsäädännöllä eutanasian toteutus läpinäkyväksi. Laki edellyttää, että jokaisesta eutanasiasta laaditaan jälkikäteen raportti, jonka erikseen nimetty valvontakomitea arvioi. Komitea päättää, onko tapaus tarpeen viedä syyttäjän harkintaan. Valvova elin ei voi antaa lupaa ennalta, koska eutanasia on periaatteessa kielletty, joskin dekriminalisoitu.eutanasian laillistamisella ei ole vaikutusta elämän kunnioittamisen periaatteeseen. Eutanasiassa ihmisiä autetaan heidän omasta pyynnöstään, kun he eivät enää jaksa elää sietämätöntä kärsimystä sisältävää elämäänsä. Eutanasia on siten hyvä lääkärikunnan ammattikäytäntö, ja sen pitäisi kuulua potilaan oikeuksiin.Eutanasialakiin sisältyy lääkärin mahdollisuus joutua syytteeseen, ja lääkärin pitää eutanasian jälkeen ilmiantaa itsensä. Hollannissakin ­eutanasiasta säädetään yhä rikoslaissa, vaikka esimerkiksi eutanasiavalvontakomiteoiden edustajat ovat toivoneet eutanasian siirtämistä potilaslakiin tai muuhun terveydenhuoltoa koskevaan lainsäädäntöön.Hollannissa eutanasian edellytyksenä on sietämätön kärsimys. Kärsimyksen syytä ei laissa tarkenneta. Belgian laissa on mainittu, että kärsimys voi olla fyysistä tai henkistä. Kummankaan maan eutanasialaissa ei ole erikseen säädetty arvioidun jäljellä olevan elinajan mitasta.kuolemassa olevan ihmisen nukuttaminen, palliatiivinen sedaatio, on ollut jo pitkään mahdollista, kun kärsimystä ei muuten saada lievitetyksi. Jotkut suomalaiset ovat hakeneet eutanasiaa Sveitsistä – siellä kuoleman avustaminen on tietyin edellytyksin mahdollista muillekin kuin Sveitsin kansalaisille.Eutanasialla tulee olla yhteiskunnallinen hyväksyntä, ja kärsimyksen määrittelyn pitää tapahtua aina yksilökohtaisesti. Kärsimyksen laajuuden tai laadun määrittely ei välttämättä olisi tarpeen Suomessakaan: sietämätön kärsimys voisi riittää eutanasian edellytykseksi.Eutanasiaa koskeneessa kansalaisaloitteessa tosin määriteltiin, että kärsivän ihmisen tulisi olla jo lähellä kuolemaansa ennen kuin eutanasia olisi mahdollinen.eli oireenmukaisen hoidon mahdollisuus tulee samalla taata. Eutanasia on nähtävä viimeisenä mahdollisuutena niissä tapauksissa, joissa kärsimystä ei muulla tavoin saada lievitetyksi.Suomessa julkistettiin vastikään uudet palliatiivisen hoidon suositukset, joiden tarkoituksena on poistaa nykyisin vallitseva alueellinen epätasa-arvo saattohoidon ja palliatiivisen hoidon saatavuudessa. Suosituksessa ei kuitenkaan mainita eutanasiaa saattohoidon viimeisenä mahdollisuutena.Näyttäisi siltä, että tarvitaan sitovaa lainsäädäntöä, johon sisältyy myös sanktioita, mikäli tavoiteltua hoidon tasoa ei saavuteta. Pelkät suositukset tuskin riittävät.Eutanasian vastustaminen perustuu usein pelkoon siitä, että eutanasian salliminen tarkoin rajatuissa tapauksissa veisi ihmisarvon kaltevalle pinnalle ja johtaisi ajan mittaan väistämättä eutanasian laajempaan käyttöön. Tällainen ajattelu ei luota ihmisen kykyyn erottaa hyvää pahasta, ja siihen sisältyy myös syvä epäluottamus lainsäädäntöjärjestelmään ja oikeuslaitokseen.lain pitäisi taata kaikille kärsiville samanveroinen ja hyvätasoinen saattohoito. Lain pitäisi myös antaa ihmiselle oikeus saada kuolinapua sietämättömän kärsimyksensä päättämiseksi, ellei saattohoito tuo toivottua tulosta.