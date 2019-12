Mielipide

Sovittelu on alikäytetty kuntalaispalvelu

Hallitusohjelman

Nyt

Sovittelutoimistoissa

Haluamme

yhtenä tavoitteena on vahvistaa sovittelun käyttöä oikeudenkäyntien määrän vähentämiseksi.Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta on säädetty jo vuonna 2005. Rikos- ja riita-asiain sovittelua on tämän jälkeen toteutettu sosiaali- ja terveysministeriön rahoituksella. Toimintaa ohjaa ja valvoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Aloitemäärät ovat viime vuosina kasvaneet, ja vuonna 2018 Suomessa soviteltiin jo yli 15 000 rikos- ja riita-asiaa.aloitteissa on sovittelun kentällä tapahtumassa notkahdus. Esimerkiksi kahden ison toimijan, Helsingin ja Länsi-Uudenmaan sovittelutoimistojen, piirissä aloitemäärät ovat vähentyneet vuoden 2019 aikana.Aloitteiden määrän vähenemiseen on monia syitä. Aloitteiden siirtoprosessien (käsittely­prosessi poliisilta sovit­teluun) ohjeistukset eivät vält­tämättä ole optimaalisia ja aiheuttavat paikoin epäselvyyttä ja tulkinnanvaraisuutta. Tuolloin on ymmärrettävää, että aloitteiden siirtoprosessit jäävät tekemättä, mikäli niiden koetaan aiheuttavan lisää työtä.Kuntien asukkaat eivät välttämättä tiedä, että osapuolet voisivat sovittelulain mukaisesti ­lähettää asiansa suoraan sovittelutoimistolle, jo ennen kuin rikosilmoitus on tehty.sovitellaan rikoksia ja riitoja lai­dasta laitaan: pahoinpitelyjä, vahingontekoja, talousrikoksia, kunnianloukkauksia ja viha­rikoksia, unohtamatta naapurin varjostavaa puuta.Sovittelu palveluna on rikoksen tai riidan osapuolille vapaaehtoinen ja maksuton kuntalaispalvelu – mahdollisuus käsitellä riidan tai rikoksen tuottamaa vahinkoa ja tunnepuolta, kohdata yhteisen pöydän ääressä.Helsingin ja Länsi-Uudenmaan sovittelutoimistot ovat panostaneet nuorten tekemien rikosten sovitteluun. Helsingin ja Espoon kaupungit ovat linjanneet, että kaupungin kiinteis­töihin kohdistuneita vahingontekoja sovitellaan alaikäisten nuorten kohdalla. Kyse on yhteisestä ja jaetusta kasvatusvastuusta.Alaikäisten sovitteluissa vahingonteot voidaan pääsääntöisesti korvata työkorvauksella jossain kaupungin toimipisteessä. Näin nuori voi suoraan kantaa vastuunsa teosta. Onpa kuulunut niinkin hyviä uutisia, että nuori on saanut kesätyöpaikan työkorvauspaikastaan.muistuttaa kansalaisia ja oikeusviranomaisia olemassaolostamme, palveluistamme ja niiden hyödyistä. Haluamme osaltamme keventää ylityöllistettyä oikeuslaitosta sekä poliisin työtaakkaa. Prosessin kannalta olisi järkevämpää, että vähäisemmät rikokset ohjautuisivat sovitteluun kuin se, ettei niitä käsitellä ollenkaan.Vastaamme mielellämme ­kysymyksiin ja neuvomme ­sovittelualoiteasioissa. Ethän jää ­yksin miettimään, mitä tehdä!