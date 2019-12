Mielipide

Jokaisesta lapsesta pitäisi antaa verohelpotus

tehokkain keino syntyvyyden kasvattamiseen on jäänyt vähälle huomiolle. Miksi jokaisesta lapsesta ei voitaisi antaa verohelpotusta perheen veronmaksajalle, äidille tai isälle? Lapsen kasvattaminen ei todellakaan ole taloudellisesti mikään pikkujuttu.Vanhemmuus on ihana asia, yksi ihanimmista, mutta samalla perheen talous joutuu todella kovaan mietintään ja joissakin perheissä koetaan jopa köyhyyttä. Ennen kuin perhe joutuu kääntymään toimeentulotuen puoleen, valtio tai kunta tai kummatkin voisivat tulla vastaan palkkatuen verohelpotuksilla. Suoria yhteiskunnan tukitoimenpiteitä tarvittaisiin vasta, jos perheessä ei ole palkkatuloja.Ainakin Yhdysvalloissa verohelpotukset auttavat ja tukevat lapsiperheitä. Mikä on syynä siihen, että meillä Suomessa vain valitetaan eikä parasta vastakeinoa syntyvyyden vähenemiseen käytetä tai edes kokeilla?